Hummels : « J’étais plus nerveux que d’habitude »

La préparation de l’équipe d’Allemagne pour l’EURO 2020 bat son plein. Ce lundi, la conférence de presse a accueilli Mats Hummels, de retour avec la Mannschaft, et Andreas Köpke, entraîneur des gardiens. Retrouvez-en ici les principales déclarations.

Mats Hummels au sujet…

… de son retour : C’était beau de retrouver certains visages. En arrivant, j’étais nerveux, plus nerveux que d’habitude. Je ressentais une certaine excitation. C’était une belle journée que j’avais hâte de vivre.

… de sa période d’absence en équipe nationale : Thomas Müller a parlé hier de défaite personnelle. Je l’ai ressenti de la même manière. C’était douloureux, il ne faut pas se le cacher. C’est une belle récompense pour le travail que nous avons accompli.

… de l’organisation de son retour : Le projet était de permettre à d’autres joueurs de se montrer. Ces dernières années, nous avons eu un certain nombre d’appels et d’échanges écrits. C’est devenu concret dans les deux semaines avant l’annonce de la liste. Le sélectionneur m’a dit que je pourrais beaucoup donner à l’équipe dans un tel tournoi. J’ai tout de suite eu envie de le faire.

… de son rôle au sein de l’équipe : Je veux me donner à fond sportivement et humainement. Je veux être celui qui prend la parole et guide l’équipe, qui ne se cache pas, en particulier dans les moments difficiles.

… d’éventuelles frictions dans la hiérarchie : Je n’y crois pas. Thomas et moi venons en complément pour aider l’équipe, pas pour prendre le rôle de quelqu’un d’autre.

… d’Antonio Rüdiger et Kevin Volland : Antonio a prouvé qu’il était un excellent défenseur. Il a été convaincant à chaque fois que j’ai vu Chelsea jouer. C’est facile de jouer harmonieusement avec un tel joueur. Kevin Volland est très puissant, très bon dos au but. Il possède des armes que les autres n’ont pas.

Andreas Köpke au sujet…

… de la hiérarchie entre les gardiens : Manuel Neuer va bien entendu jouer contre le Danemark. Pour la Lettonie, nous n’avons pas encore pris de décision et nous verrons au jour le jour. Nous déciderons après le stage qui sera notre deuxième gardien. Kevin Trapp et Bernd Leno ont un niveau équivalent et sortent d’une bonne saison. C’est néanmoins dommage que nous ne puissions pas compter sur Marc-André ter Stegen.

…de Manuel Neuer : Manu a 35 ans et s’entraîne désormais différemment. Les gardiens doivent être encore plus mobiles et explosifs qu’avant. À un certain âge, on connait son corps par cœur et on sait ce que l’on doit entraîner. Je sens la joie avec laquelle il s’entraîne à chaque séance. Lui aussi veut faire oublier le mondial 2018 en Russie.

… du gardien de l’Arminia Bielefeld, Manuel Ortega, réserviste pour l’EURO : Il sort d’une super saison, il est bon techniquement. C’est aussi un signal qu’il ne faut pas forcément jouer dans un grand club pour être appelé en équipe nationale. Nous pensons que Manuel Ortega convient à notre style de jeu, c’est pourquoi nous l’avons mis sur la liste de nos joueurs de réserve. Il doit se maintenir en forme pendant la trêve. Nous avons le droit d’appeler un nouveau gardien en cas de blessure ou d’infection au coronavirus pendant toute la durée du tournoi.

… des internationaux de Premier League : La plupart d’entre eux viendront la tête haute. Il faudra en revanche revigorer Ilkay Gündogan. Il est prévu qu’ils nous rejoignent ce jeudi. Nous serons alors au complet et pourrons commencer à peaufiner la préparation pour l’EURO. La clé sera la façon dont l’équipe évolue ensemble.

[dfb]