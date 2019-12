Huhn quitte son poste de physiothérapeute au sein de la Mannschaft

Après 10 ans d’activité, Christian Huhn n’est plus le physiothérapeute de la sélection allemande. L‘homme de 42 ans était en charge de la physiothérapie, des massages et de la pédicure. Huhn, qui a quitté la DFB à sa propre demande, s’occupait des sélections de jeunes depuis 2007 avant d’intégrer l’équipe première un an plus tard. Depuis lors, il faisait partie du staff lors de toutes les phases finales des compétitions internationales, y compris lors du titre mondial en 2014 au Brésil.

« Je garderai des souvenirs magnifiques et enrichissants du temps passé avec la Mannschaft », a déclaré Christian Huhn, également au poste de physiothérapeute du Bayern Munich. « Au cours des derniers mois, j'ai de plus en plus remarqué que cumuler cette fonction en club et en sélection me prenait trop d’énergie et de force. Je souhaite à l’avenir me concentrer sur le travail en club et consacrer davantage de temps à ma famille. Je suis très reconnaissant envers la fédération pour ces nombreuses années de collaboration. »

« Nous respectons la décision personnelle de Christian et le remercions pour son excellent travail au sein de la Mannschaft ainsi que pour son approche engagée et collégiale durant toutes ces années », a déclaré Oliver Bierhoff, manager des sélections et de l’académie de la DFB. « Il n’a pas seulement contribué au titre mondial au Brésil en 2014, il a également contribué à la bonne ambiance de toute notre équipe. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir, à la fois dans sa vie privée et sa vie professionnelle. »

[dfb]