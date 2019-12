Höwedes marque pour son retour

Pour son premier match depuis presque cinq mois, Benedikt Höwedes a fêté son retour à la compétition en inscrivant un but sous les couleurs de la Juventus. Lors de la victoire 3-0 de la Vieille Dame face à la Sampdoria, le défenseur champion du monde de 30 ans a inscrit le but du 2-0 à l’heure de jeu ; son collègue de la Mannschaft Sami Khedira a clos la marque (75e) grâce à son huitième but de la saison.

Avec 84 points, la Juventus reste en tête du championnat italien à six journées de la fin et avec six points d’avance sur son premier poursuivant, SSC Naples.

Le dernier match d’Höwedes datait du 26 novembre 2017 à l’occasion d’un match Juventus-Crotone, qui était également son tout premier match disputé pour les Piémontais. Son dernier match avec l’équipe d’Allemagne date quant à lui du 26 mars 2017 (victoire 4-1 face à l’Azerbaïdjan).