Hitzlsperger : « la lutte contre la discrimination ne connaît pas de repos »

Le 27 juin a lieu le Global Pride Day, une journée d’action qui vise à promouvoir la diversité de genre et d’orientation sexuelle. Thomas Hitzlsperger, ancien international allemand et ambassadeur pour la diversité au sein de la fédération allemande de football, est très engagé sur ce sujet. Il se confie à DFB.de sur l’impact des journées d'action et la grande importance de la diversité dans le football.

DFB.de : Le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et toutes les formes de discrimination basée sur l’identité de genre ou l’identité sexuelle. Le 26 mai, c’était la 8e journée de la diversité en Allemagne. Samedi dernier, c'était le Global Pride Day. Pourquoi de telles journées d'action sont-elles encore importantes aujourd'hui, Monsieur Hitzlsperger ?

Thomas Hitzlsperger : Les journées d’action permettent d’attirer l’attention et réunissent tous ceux qui ont le sentiment de faire partie de la communauté LGBT. Elles permettent de dénoncer les problèmes ou de demander des améliorations, let leurs revendications ont ainsi plus de poids. C’est pour cela que je me réjouis du Global Pride Day.

DFB.de : Comment la diversité peut-elle être bénéfique au football ?

Hitzlsperger : La première chose à faire est de reconnaître la diversité comme quelque chose de positif. Il faut accepter le fait qu’elle améliore la qualité de vie. À cet égard, le football n’est pas différent des autres domaines. Ce sport est particulièrement apprécié par le public. Quand le football met en avant les avantages de la diversité, cela touche un grand nombre de personnes, non seulement lors du Global Pride Day mais aussi le reste de l’année. Il est donc utile que les acteurs concernés reconnaissent également cette valeur ajoutée et l’expriment de façon positive.

DFB.de : Concrètement, quelle est cette valeur ajoutée pour le football?

Hitzlsperger : La DFB met en avant la diversité de l’équipe nationale depuis des années. L’équipe championne du monde en 2014 est un exemple de diversité qui rime avec succès. Les fans viennent eux aussi de tous les horizons, de toutes les couches de la société ; personne ne doit être exclu.

DFB.de : Depuis près de trois ans, vous êtes ambassadeur pour la diversité au sein de la DFB. Comment mesurez-vous le succès de votre travail ?

Hitzlsperger : Je pense que ma tâche consiste à utiliser mon poids médiatique pour combattre les préjugés et s’élever contre les discriminations. Je ressens une volonté de la société de se positionner clairement sur certains sujets. Nous le faisons en tant que club ; le VfB Stuttgart a clamé haut et fort que nous sommes contre la discrimination. Quiconque connaît mon histoire sait que ma position au conseil d’administration est un message clair.

DFB.de: Mais on n'en parle presque jamais.

Hitzlsperger : C’est exact. La question qui se pose est la suivante : ne pas en parler est-elle une marque de progrès ou faut-il que j’utilise ma position pour justement en parler davantage ? Mon ambition est de réussir en tant que président du VfB Stuttgart et d’être à la hauteur de mon rôle d’exemple pour tous les sportifs homosexuels.

DFB.de : Quand il est question de la diversité sexuelle, cette acceptation peut souvent être mesurée par de petits gestes. Pouvez-vous vous souvenir d'une expérience qui vous a fait dire : « nous sommes sur la bonne voie ! »

Hitzlsperger : Le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQIA+, trouve de plus en plus sa place dans le monde du football. Le VfB Stuttgart soutient cette année la « SportPride » et pour cet évènement, j’ai redessiné notre logo aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la journée de la diversité en Allemagne le 8 mai dernier. J’en suis très heureux.

DFB.de : Y a-t-il parfois des moments où vous vous dites : « nous avons encore beaucoup à faire ? »

Hitzlsperger : Il y a toujours des histoires de personnes qui subissent des discriminations en raison de leur orientation sexuelle. Ce phénomène existe partout dans le monde et c’est pour ça que la lutte contre la discrimination ne connaît pas de repos.

DFB.de : Comment la DFB peut-elle faire campagne pour plus de diversité ?

Hitzlsperger : Lors de notre dernière réunion avec les représentants des fédérations régionales et nationales, nous avons eu une discussion très intéressante sur la notion de troisième genre dans les documents officiels. Jusqu’alors, je n’avais réfléchi à la question que de manière limitée. La discussion a prouvé que la DFB pense à tous les supporters, y compris aux transsexuels qui aiment jouer au football, mais qui ont maintenant besoin d’un cadre juridique pour savoir s’ils peuvent jouer dans des équipes masculines ou féminines. Le football est à tout le monde.

DFB.de : Vous jugez donc positivement l'engagement de la DFB en faveur de la diversité sexuelle ?

Hitzlsperger : Depuis que j’ai commencé à travailler en tant qu’ambassadeur pour la DFB, de plus en plus de personnes se sont réunies pour aborder la question de la diversité et pour s’engager avec passion. Cela montre à quel point la fédération travaille sur cette question depuis longtemps et que ça sera encore le cas dans le futur. La DFB ne se contente pas d’une seule petite interview à l’occasion du Global Pride Day, mais souhaite un engagement continu. C’est une très bonne chose !

DFB.de : Que peuvent faire les footballeurs et les équipes pour prévenir la discrimination ?

Hitzlsperger : J’ai remarqué une évolution positive ces dernières années. Les clubs se rendent compte qu’ils ne peuvent plus ignorer les questions sociales et politiques. On entend souvent que le football ne doit pas se mêler de politique. Mais c’est naïf, car le football touche tellement de domaines dans notre société qu’il prend forcément une dimension politique. C’est pourquoi il faut s’engager pour ces valeurs et porter ces couleurs fièrement.

DFB.de : Comment le VfB Stuttgart s'engage-t-il en faveur de la diversité ?

Hitzlsperger : Il y a trois ans, nous avons notamment mis sur pied un projet avec la fédération régionale du Bade-Wurtemberg, dans le cadre duquel nous formons des footballeurs en situation de handicap. L’inclusion nous tient très à cœur au club et ce projet est fantastique. Il est clair que notre engagement pour plus de diversité ne cessera jamais. Je suis content que, dans ma position, avec mon expérience et mon histoire personnelle, je puisse toujours faire des déclarations justes et apporter ma contribution.

DFB.de : Y a-t-il des fans qui s’engagent à vos côtés dans ce projet ?

Hitzlsperger : Évidemment. De nombreux fan-clubs se positionnent clairement. La scène Ultra est très engagée dans les questions sociales. Pendant la crise du coronavirus, on a pu constater une fois de plus que les groupes de supporters et les fan-clubs, entre autres, ont soutenu les personnes âgées qui ne pouvaient pas quitter leur domicile.

DFB.de : Que pouvez-vous faire, vous, personnellement ?

Hitzlsperger : Je peux donner le bon exemple quelle que soit la situation. Au sein du club, je peux parler des avantages de la diversité et réveiller les consciences. Les avantages de la diversité sont évidents : avoir différentes perspectives et différentes histoires conduisent à de meilleurs résultats . J’en suis convaincu et je m’engage à faire en sorte que le club en prenne pleinement conscience. Cependant, c’est un processus qui prend du temps.

DFB.de : Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour l'avenir ?

Hitzlsperger : Avec mon poste au VfB Stuttgart, ma vie quotidienne est rythmée par une seule question : comment faire pour que nous, en tant que club, réussissions. Pour atteindre cet objectif, la diversité peut nous aider. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour qu’elle soit enracinée dans chaque club. Cela n’arrivera pas par la force. Mais j’aimerais que nos employés et nos supporters sentent que le club défend les bonnes valeurs et qu’il les applique au quotidien, pas seulement lors de journées d’action comme le Global Pride Day.