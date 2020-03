« Help your hometown » : Marco Reus veut soutenir les entreprises locales

L'international allemand Marco Reus a lancé la campagne Help your Hometown. Avec un don initial de 500 000 euros, le footballeur et sa femme Scarlett espèrent apporter un peu d'aide aux petites entreprises afin de minimiser l'impact de la crise du Covid-19. « Il existe de nombreuses petites entreprises et certaines sont parfois très anciennes. Certains coiffeurs, restaurants ou auberges luttaient déjà pour survivre avant la crise. Mais ce sont précisément ces petites boutiques qui rendent chaque ville unique. » a écrit l'attaquant du Borussia Dortmund dans son message posté sur les réseaux sociaux. « Nous aimerions aider et faire quelque chose en retour. »

Le joueur originaire de Dortmund appelle également à participer cette campagne. « Soyons solidaires, serrons-nous les coudes et soyons présents et disponibles pour les autres. Nous espérons que toutes les personnes qui souhaitent soutenir les commerces de leur ville natale rejoindront cette campagne » a finalement déclaré Reus.

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.helpyourhometown.com.