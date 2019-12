Havertz : « J’en ai rêvé dans mon enfance »

Mercredi soir, le match amical de prestige entre l’équipe d’Allemagne et l’équipe d’Argentine à Dortmund a donné lieu à un score de parité, 2-2. Les principales réactions d’après-match récoltées par DFB.de.

Joachim Löw : Nous avons montré beaucoup d’audace en première période, avons joué vers l’avant avec du cœur, du rythme et beaucoup de belles actions. L’Argentine était forte en deuxième mi-temps et a fait entrer de bons joueurs. Nous avons perdu davantage de ballons, avons montré moins de courage et avons perdu la main. Nous n’avons pas réussi à maintenir notre niveau pendant 90 minutes, mais je suis très satisfait de notre approche. J’aurais aimé voir davantage de calme. La façon dont se sont montrés les joueurs avec peu d’expérience a été remarquable. C’est toujours frustrant de perdre son avance à 2-0. Mais il faut avoir de la bienveillance à l’égard des jeunes.

Joshua Kimmich : Je suis partagé. La première mi-temps était bonne, nous étions bien en place, mais nous avons vite perdu des ballons en deuxième période et concédons deux buts. Ce n’est pas la première fois. Je ne pense pas que nous ayons peur après avoir pris un but. Nous avons eu trop peu de ballons, ce qui rend difficile la prise des espaces. Les Argentins nous ont poussés à défendre. C’était un sentiment spécial pour moi de porter le brassard de capitaine.

Kai Havertz : Serge joue très bien le coup sur mon but. Ce n’était plus très difficile de marquer. Ce premier but en équipe d’Allemagne a beaucoup d’importance pour moi. J’en ai rêvé dans mon enfance, désormais c’est chose faite.

Marc-André ter Stegen : C’est important pour moi de jouer et sentir l’expérience du terrain. Quand on ne joue pas, on ne peut pas se montrer. Le sélectionneur m’a donné ma chance aujourd’hui. C’était un match intéressant en première mi-temps, puis nous avons levé le pied après la pause.

Robin Koch : J’ai essayé de savourer ce match. C’est un immense rêve qui se réalise. Je me suis concentré à fond sur ce match et essayé de vivre un bon moment.

[dfb]