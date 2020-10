Havertz : « Gagner salement s’il le faut »

La conférence de presse digitale avant la rencontre amicale entre la Mannschaft et la Turquie (mercredi soir à 20h45) s’est faite en présence du sélectionneur Joachim Löw et des joueurs Kai Havertz et Julian Brandt. En voici les principaux éléments à retenir.

Joachim Löw au sujet…

… des titulaires contre la Turquie : Si je sélectionne des joueurs, c’est qu’ils ont une chance d’être titularisés. J’ai décidé, en concertation avec nos gardiens, que Bernd Leno débuterait la rencontre. (…) Emre Can, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger et Julian Draxler sont chez nous depuis un certain temps et doivent guider les plus jeunes. Ils devront prendre de plus en plus de responsabilités. Kai Havertz est un joueur qui nous fait du bien techniquement ; il sera titulaire. Julian Draxler sort d’une saison qui n’était pas satisfaisante, mais il joue désormais davantage. Un joueur avec un tel talent et une telle classe doit jouer régulièrement. Il sera le capitaine de l’équipe demain, comme lors de la coupe des confédérations où cela s’était très bien passé. Julian Brandt débutera aussi la rencontre, car je lui fais confiance. Il a énormément de qualités, de la technique, du dynamisme. Il doit juste gagner en régularité.

… de la situation de son groupe : Les joueurs sont davantage dans le rythme qu’ils ne l’étaient en septembre, qui était un mois particulier et sans match de compétition. Toni Rüdiger nous a rejoints aujourd’hui ; il avait souhaité rester à Londres un jour de plus. Timo Werner a subi quelques tests ; il souffre de symptômes semblables à ceux d’une grippe. Nous déciderons mercredi s’il doit venir ou non. Les joueurs de Leipzig et du Bayern arrivent ce soir (mardi, ndlr). Toni Kroos arrive demain ; nous verrons s’il est capable de reprendre l’entraînement avec nous dès jeudi et s’il est disponible pour les matchs d’UEFA Nations League.

… du calendrier très chargé des joueurs ces prochains mois : Les joueurs ont d’abord eu une longue période de pause, puis une reprise individuelle, puis en petits groupes, puis avec l’ensemble de l’équipe, et les matchs sont arrivés très vite. On remarque déjà des blessures chez certains. L’automne arrive, et nous devons faire très attention et gérer au mieux la situation. Dans les semaines qui viennent, les équipes joueront constamment, et on attendra une performance maximale de la part des joueurs. C’est une charge de travaille inhabituelle et lourde pour eux. Une saison comme celle-ci ne s’est encore jamais produite. Nous devons veiller à ce que les joueurs restent en bonne santé et performants sur la durée. Nous devons apprendre à répartir la charge de travail, afin que chacun reste au top de ses capacités. Faute de quoi, nous n’aurons pas de quoi nous réjouir la saison prochaine.

… de ceux qui jouent peu en club : Des joueurs comme Julian Brandt et Nico Schulz jouent assez peu régulièrement. Mais à partir de ce mois-ci, les matchs vont se multiplier, et il y aura un turnover. Ils auront du temps de jeu. Mo Dahoud et Brandt sont des joueurs auxquels l’avenir appartient. Schulz a été très important pour nous en UEFA Nations League, puis il s’est blessé. Jouer 90 minutes lui fera du bien. Je prépare notre avenir en tablant sur un Nico Schulz en pleine forme. Dahoud, Brand ou encore Nadiem Amiri sont des joueurs qui peuvent prendre de plus en plus d’importance en club. Ils ont le talent pour cela. Ils pourront prendre de la confiance chez nous et se mettre en lumière avant de retourner dans leurs clubs.

… de la situation d’Antonio Rüdiger au FC Chelsea : Je suis constamment en contact avec lui. Il fait au mieux dans sa situation actuelle. Même après quelques semaines sans jouer, il est capable d’être performant. Je suis sa trajectoire depuis des années, je l’ai accompagné. Sa progression lors des quatre ou cinq dernières années est impressionnante. Il joue au plus haut niveau international en ce qui concerne la force athlétique, le dynamisme, et les duels. Un transfert n’a pas pu se faire cette fois-ci, mais je pense qu’il essaiera à nouveau cet hiver, à moins que sa situation à Chelsea ne change. Il fait tout pour rester en forme.

Julian Brandt au sujet…

… des louanges du sélectionneur : C’est toujours agréable d’entendre cela de la part de l’entraîneur. Et c’est toujours beau de savoir qu’on sera titulaire au prochain match. Ce sera très certainement un bon match-test, pour l’équipe et pour moi personnellement.

… des trois matchs qui s’annoncent : Nous voulons en profiter un maximum et gagner nos matchs d’UEFA Nations League. Contre l’Espagne, nous avons fait un bon match, mais avons concédé ce but à la dernière minute. Cette fois, nous voulons les trois points.

… de Mahmoud Dahoud, appelé pour la première fois en sélection : Mo est un excellent joueur, il possède le plus grand potentiel de tous les joueurs que j’ai côtoyés. Il a la qualité technique, une bonne frappe de balle, de l’endurance et de la puissance dans les duels. Il a tout ce dont un joueur a besoin à son poste. Je suis sûr qu’il fera son chemin. Ici, il ne peut que progresser.

Kai Havertz au sujet…

… de l’importance des trois matchs qui s’annoncent : Ils sont très importants pour moi, comme tous les matchs avec la sélection. J’essaie toujours d’être à 100%, comme si c’était la dernière fois que je venais. Nous devons prendre des points en UEFA Nations League. Il faut renouer avec la victoire, et gagner salement s’il le faut. Contre la Turquie, il s’agira de se mettre en jambes. Nous allons essayer de profiter au maximum de ce match, afin d’aborder les matchs de Nations League avec un bon sentiment.

… de la concurrence : Je suis là depuis deux ans, je suis jeune et j’ai encore de nombreuses années devant mois. J’ai su rester calme ces dernières années. Il faut de toute façon se plier à cette concurrence. J’ai la confiance nécessaire pour être à fond et pour convaincre grâce à mes performances.

… de ses débuts à Chelsea : C’est très différent de l’Allemagne. C’était difficile pour moi au début, car je n’avais pas effectué la préparation avec l’équipe, et je n’étais là que depuis cinq ou six jours. Le championnat est totalement différent. Selon moi, le football y est plus intense. Mais c’est aussi une autre vie, une autre culture. Quitter mon environnement habituel a été une grande étape pour moi. Les derniers matchs se sont bien passés, mais j’ai encore du potentiel. [dfb]