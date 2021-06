Havertz et Goretzka envoient l'Allemagne en huitième de finale !

Au terme d’une rencontre extrêmement disputée, la Nationalmannschaft arrache un match nul 2-2 et valide son ticket pour les huitièmes de finale de l’EURO 2020, après avoir tremblé pendant plus de 80 minutes face à une belle équipe hongroise. Elle retrouvera l'Angleterre, le mardi 29 juin (18h) à Wembley

Coup dur d’entrée de match

Un seul changement est à noter au coup d'envoi par rapports aux deux rencontres précédentes, contre la France et le Portugal : Thomas Müller, légèrement touché, est remplacé par Leroy Sané. L'équipe est de nouveau disposée en 3-4-3.

Les Allemands attaquent dès le début de rencontre ; dans les cinq premières minutes, Joshua Kimmich est lancé sur le côté droit, sa frappe aux 5,50 mètres est repoussée par le portier hongrois Péter Gulácsi (4e). Néanmoins, le choc intervient quelques minutes plus tard, lorsqu’à la réception d’un centre venu de la droite, l’attaquant de Mayence Adam Szalai se jette et trompe Manuel Neuer de la tête pour ouvrir le score (11e).

Mats Hummels tente de sonner la révolte, mais sa tête puissante sur corner termine sur la barre transversale. Dans la continuité, le ballon revient vers Ginter, dont la reprise est stoppée par Gulácsi (21e).

Sous une pluie battante, les Magyars sont regroupés en défense et ne laissent que très peu d’espace aux joueurs de Joachim Löw. Sallai teste même les réflexes de Neuer avant la pause, sa frappe lointaine est captée sans difficulté par le gardien du Bayern (40e).

Havertz se crée une dernière occasion juste avant la mi-temps, sa tentative est contrée et ne trouve pas le cadre (45e). C’est la Hongrie qui fait la course en tête au moment où l’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires (0-1).

Goretzka délivre les supporters allemands

L’Allemagne continue de dominer en seconde période, ce sont cependant les visiteurs qui se montrent dangereux les premiers, sur un coup franc de Kleinheisler qui trouve le poteau. Havertz finit par égaliser peu après, de la tête à bout portant, suite à un coup franc tiré par Kimmich puis prolongé de la tête par Hummels (66e).

Mais il était écrit que l’on devrait souffrir ce soir ; dans la foulée, Schäfer est lancée en profondeur par Szalai, devance la sortie de Neuer et pousse le ballon au fond des filets, encore de la tête. La Hongrie reprend l’avantage (68e).

L’Allemagne met une nouvelle fois toutes ses forces dans la bataille pour tenter d’égaliser. Après un une-deux Kroos et Gosens, la frappe du premier passe de quelques centimètres à côté (81e). La délivrance finit par intervenir par l'intermédiaire de trois joueurs entrés en cours de jeu ; Jamal Musiala déborde côté gauche et trouve Timo Werner dans la surface. Sa tentative est contrée mais revient vers Goretzka qui frappe en force et égalise.

La Mannschaft a souffert jusqu’au bout, mais est parvenu à puiser dans ses ressources pour aller chercher la qualification pour les huitièmes de finale, où elle défiera l'Angleterre, le mardi 29 juin (18h) à Wembley.

Le sélectionneur Joachim Löw s'est montré avant tout heureux d'avoir atteint le premier objectif de la compétition, et s'est félicité du mental affiché par ses joueurs : « Nous avons fait preuve de caractère. Nous avons fait des erreurs, mais nous nous sommes battus pour égaliser. Les autres équipes ont également eu des difficultés face à celles considérées comme plus faibles, mais qui n'ont rien à perdre. Ce qui compte, c'est que nous soyons qualifiés. »