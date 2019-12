Havertz : « Cool de marquer ici »

Formé à l’Alemannia Aix-la-Chapelle pendant un an, Kai Havertz a retrouvé son ancien club samedi après-midi dans le cadre du premier tour du DFB-Pokal. Victorieux 4-1 avec le Bayer Leverkusen, Havertz en a profité pour inscrire le dernier but de son équipe au stade Tivoli. Le milieu offensif de 20 ans est revenu sur ses retrouvailles avec Aachen.

Kai Havertz, comment avez-vous vécu votre retour à Aix-la-Chapelle ?

C’était particulier. J’étais très heureux à l’idée de revenir et j’ai savouré ce moment. C’était un très bon match et un bon jour pour moi, car ça s’est bien passé pour nous et le résultat était là. Et en tant qu’équipe de ligue régionale, l’Alemannia a aussi pu vivre quelque-chose de spécial, car ils ont eu l’occasion de jouer devant beaucoup de spectateurs.

Était-ce l’occasion pour vous de revoir de vieilles connaissances ?

Non, pas vraiment. À mon époque, je ne côtoyais pas les pros, j’étais chez les jeunes. Mais j’ai quand-même dû me procurer 15 ou 20 billets pour faire venir des amis.

Vouliez-vous absolument marquer contre votre ancien club ?

On veut toujours marquer, mais c’était effectivement assez cool de marquer ici en particulier.

Rudi Völler a annoncé que remporter la coupe d’Allemagne était un objectif du Bayer cette saison. Quel regard portez-vous personnellement sur cette compétition ?

Chaque année, le DFB-Pokal occupe un rang important. En six victoires, le titre est en poche. C’est donc une compétition spéciale pour moi et le reste de l’équipe. On va tout faire pour aller le plus loin possible.

Comment jugez-vous la performance globale de l’équipe pour ce premier match de la saison ?

Tout n’a pas été parfait, mais le résultat est satisfaisant. Nous avons commis beaucoup d’erreurs et avons perdu pied pendant deux ou trois minutes suite à la réduction du score adverse. Ça a vraiment mis l’ambiance dans les tribunes ; le Tivoli est devenu un chaudron à ce moment-là. Mais nous nous sommes vite repris. Il faudra gommer ces erreurs d’ici à ce que la Bundesliga reprenne.

Que manque-t-il encore à l’équipe pour retrouver son niveau de la phase retour 2018/2019, quand Leverkusen était plutôt régulier dans ses performances ?

Je pense qu’on a pu voir l’état de la pelouse aujourd’hui, qui n’était pas optimal. Notre football de possession est plus difficile à mettre en œuvre dans ces conditions. Nous avons malgré tout beaucoup vu la balle et effectué de belles séries de passes, mais il y a aussi eu des fautes techniques. Il faut essayer de mettre encore plus d’énergie sur le terrain, et il nous reste une semaine pour y parvenir. Je suis confiant, et cette victoire nous met dans les bonnes dispositions.

Vous êtes arrivé deuxième au classement des joueurs de l’année en Allemagne. Est-ce une fierté ?

Oui, ça l’est, mais cette deuxième place ne m’apporte pas grand-chose. Marco Reus a mérité sa première place, il n’y a pas de doute là-dessus. La deuxième place reste une distinction particulière pour moi. Je vais continuer le travail pour arriver, un jour peut-être, tout en haut.

