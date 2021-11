Hansi Flick : « Ter Stegen et Havertz seront titulaires »

Continuer avec la même intensité. Après le convaincant succès 9-0 face au Liechtenstein, l’équipe d’Allemagne se déplace dimanche en Arménie pour son dernier match de qualification pour la Coupe du monde (18h). Présents ce vendredi en conférence de presse, le sélectionneur Hansi Flick et Christian Günter ont fait le point sur la situation. DFB.de vous propose leurs meilleurs déclarations.

Hansi Flick à propos de…

… de l’Arménie : Lors de sa défaite contre la Macédoine du Nord, l’Arménie comptait plusieurs joueurs suspendus. Il s’agit pour eux du dernier match de l’année à domicile et nous savons tous à quel point cela est motivant de jouer contre une grande équipe. En nous battant, ils ont la possibilité de se rattraper de leur défaite contre la Macédoine du Nord. Nous avons cependant démontré lors des derniers matchs que nous étions une équipe de qualité. C’est pourquoi nous visons les trois points. Nous voulons terminer l’année sur une victoire.

… du onze de départ : Marc-André ter Stegen sera titulaire pour ce match et nous partons du principe que Kai Havertz pourra débuter. Il s’est entraîné pour la première fois aujourd’hui avec l’équipe. Il est en forme et tout à fait prêt pour ce match. Il sera lui aussi titulaire.

… du travail personnel jusqu’à mars : Nous allons nous entretenir personnellement avec les joueurs et leurs entraîneurs concernant le travail personnel. Nous avons de bons échanges et j’écoute toujours avec beaucoup d’intérêt ce que les entraîneurs disent de leurs joueurs. Cela coïncide en grande partie avec mes propres évaluations. Un joueur est toujours un international, même lorsqu’il évolue avec son club. J'attends que la communication ait lieu de chaque côté.

… de Thomas Müller : Thomas Müller fait partie de ceux qui répondent toujours présent. C’est quelque chose que j’apprécie énormément. Il ne cherche pas à mettre en avant, mais il a également un rôle très important en dehors du terrain car il booste le groupe. C’est pourquoi il est très précieux pour nous. Je suis très heureux de l’avoir dans l’équipe.

… de l’hébergement au Qatar : J’espère que nous bénéficierons de très bonnes conditions d’entraînement et d’un hébergement à proximité immédiate. Avec le Bayern Munich, nous étions déjà allés au Qatar pour disputer la Coupe du monde des clubs et nous avions logé dans un bon hôtel. Nous étudier toutes les options pour offrir à l’équipe et au staff le plus grand confort possible.

… des gardiens en sélection : Nous avons clairement défini qui sont les numéros un et deux au poste de gardien. Chacun doit chercher à se dépasser et à livrer les meilleures performances possibles. Kevin Trapp a également réalisé d’excellentes prestations lors des derniers matchs. Nous avons donc quatre gardiens de niveau international. Si l’on compare nos possibilités sur ce poste avec d'autres sélections, je crois que nous sommes plutôt bien fournis.

… du calendrier serré de 2022 : Je crois que tous les joueurs ont conscience de ce qui les attend et dans quelle forme ils devront être. Nous devons encore réfléchir aux ajustements individuels. Notamment en juin, où nous aurons quatre matchs de Ligue des Nations à disputer. Mais ce sera aussi l'occasion de nous mesurer à de bonnes équipes.

… du groupe réduit face à l’Arménie : Nous sommes concentrés sur le match face à l’Arménie. Nous restons sur une note positive. Cela nous ouvre naturellement de bonnes perspectives pour la suite. Nous savons qu’il nous manque encore un petit quelque chose pour pouvoir aller là où nous voulons aller. Je suis toujours attentif à ce que fait l’équipe et celle-ci a mérité toute ma confiance. Nous essayons d’aligner une équipe qui évolue comme un vrai collectif.

Christian Günter à propos…

… de sa première titularisation : C’était une super expérience de débuter en tant que titulaire et de pouvoir chanter l’hymne national. Je crois que tout le monde en rêve.

… du sélectionneur Hansi Flick : Avec lui beaucoup de choses sont possibles. Il a fait de très grandes choses avec le Bayern Munich. Le but de l’équipe est de performer à nouveau au plus haut niveau et de remporter des titres. Pour ça, je crois que Hansi est la bonne personne.

… de la situation sanitaire au sein de l’équipe : Nous respectons les règles auxquelles tout est tenu de respecter. Le fait que certains joueurs aient dû rentrer à la maison fait partie de la situation. Certains joueurs étaient cas contacts et ont dû s’isoler en quarantaine. Je crois que nous avons tous vécu cela au moins une fois lors de ces deux dernières années. Nous respectons les règles et sommes encore plus prudents qu’auparavant. Si nous ne le faisons pas, la situation restera la même.

… de l’Arménie : Je ne suis encore jamais allé en Arménie. Je suis curieux de voir à quoi ressemble le pays et je suis très heureux de disputer un match à l’extérieur. Je suis également impatient de découvrir la ville et le stade et de pouvoir vivre ça avec le groupe. Mais l’objectif sera de remporter le match.

… de l’hommage à Joachim Löw : Je crois que nous avons offert un très beau moment à Joachim pour son départ. Il l’a mérité car il a tellement fait pour la football allemand.