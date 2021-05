Hansi Flick sera le prochain sélectionneur

Hansi Flick sera le prochain sélectionneur de l’équipe d’Allemagne masculine. L’entraîneur de 56 ans a signé ce mardi 25 mai son contrat au siège de la Fédération allemande de football (DFB) ; un contrat qui dure jusqu’en 2024, soit jusqu’à l’issue de l’EURO 2024 qui se tiendra en Allemagne. Du côté de la Fédération, les signataires sont les vice-présidents Peter Peters et Rainer Koch, ainsi que le trésorier Stephan Osnabrügge.

Le contrat de Hansi Flick prendra effet à compter du 1er juillet 2021 ; l’entraîneur succèdera ainsi à Joachim Löw, qui quittera ses fonctions à l’issue de l’EURO 2020 cet été. Entre 2006 et 2014, Flick a occupé les fonctions d’assistant de Joachim Löw, aux côtés de qui il a remporté la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Après ce succès historique, Flick est devenu le directeur sportif de la DFB, avant de quitter la Fédération en 2017 pour s’engager à nouveau dans le football de club. Après un passage comme dirigeant à la TSG Hoffenheim, il devient en 2019 l’entraîneur en chef du Bayern Munich, où il remporte sept titres en l’espace de deux saisons, notamment la Ligue des Champions, la Coupe du monde des clubs, le DFB-Pokal et deux championnats d’Allemagne.

Hansi Flick a déclaré : « J’ai moi-même été surpris par la rapidité à laquelle la signature a pu se faire, mais je suis très heureux de devenir le sélectionneur à partir de l’automne prochain. Mes deux saisons au Bayern de Munich sont tout juste derrière moi, et m’ont marqué. L’esprit d’équipe et la mentalité des joueurs étaient excellents, et j’ai appris beaucoup de choses qui vont impacter mon travail à l’avenir. J’ai hâte de commencer, car je vois la classe que possèdent ces joueurs d’Allemagne, surtout parmi les jeunes. Nous avons donc de bonnes raisons de voir l’avenir avec optimisme, en particulier notre championnat d’Europe à domicile en 2024. De plus, je sais par expérience que j’aurai à mes côtés un partenaire fort et de confiance en la personne d’Oliver Bierhoff, ainsi qu’une ‘équipe derrière l’équipe’ faite de gens compétents, et qui permettront à l’équipe, aux entraîneurs et au staff de commencer à travailler sans une longue période d’adaptation. J’ai également hâte de partager mes idées, non seulement avec la Mannschaft mais aussi avec l’Académie et les autres équipes d’Allemagne. Mais l’important n’est pour l’instant pas ce qu’il se passera à partir de septembre ; je m’exprimerai au mois d’août sur ce sujet. L’important est l’EURO qui se profile, et auquel je souhaite tout le succès possible à Jogi Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke et l’équipe. Jogi Löw mérite amplement une grande fin de carrière de sélectionneur. »

Hansi Flick dirigera son premier match à la tête de l’équipe d’Allemagne le 2 septembre 2021 face au Liechtenstein pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022, avant d’affronter l’Arménie le 5 septembre et l’Islande le 8 septembre.

[dfb]