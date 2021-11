Hansi Flick : « Nous sommes de retour »

Une fin d’année parfaitement maîtrisée avec une septième victoires en sept matchs : le sélectionneur Hansi Flick avait toutes les raisons d’être satisfait après le succès 4-1 de son équipe dimanche soir en Arménie. La Nationalmannschaft a rempli sa mission et atteint l’objectif fixé par Hansi Flick : afficher 27 points au classement final des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Après le match disputé à Erevan, le sélectionneur s’est confié sur ses premiers mois à la tête de l’équipe d’Allemagne et sur ses objectifs.

Comment jugez-vous cette dernière victoire de l’année ?

Nous avons atteint notre objectif des 27 points. L’équipe a joué avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme. L’équipe a envie. C’est vraiment super. Je suis satisfait et ne peux que féliciter mon équipe.

Quelle note donneriez-vous à votre équipe sur ces sept premiers matchs ?

Il nous reste encore des choses à améliorer. Mais cela est tout à fait normal car nous n’avons eu que peu de temps pour nous entraîner. Mais nous sommes sur la bonne voie.

Vous avez dû vous passer de quelques joueurs. Qui sont les grands gagnants de ce dernier rassemblement ?

Il y aurait beaucoup de nom à citer. L’équipe entière a très bien joué. Même les nouveaux appelés qui nous ont rejoint. C’est quelque chose qui me plait beaucoup. Tous les joueurs aiment jouer pour la sélection et faire partie du groupe. Nous avons une ambiance familiale lors des rassemblements. Je le sais grâce à l'équipe nationale. Je suis heureux de pouvoir vivre et ressentir cela à nouveau.

Jonas Hofmann ne jouait pas un aussi grand rôle avant votre arrivée. Quel est votre sentiment sur ce joueur ?

Jonas est un joueur très intelligent avec une grande sérénité balle au pied et une bonne rapidité. Il a joué très intelligemment sur la passe décisive du 1-0 et sur le but qu’il inscrit. C’est ce qui définit Jonas. Il est là où les buts ont lieu. Il a d’énormes qualités.

Les adversaires rencontrés jusqu’ici ne faisaient pas partie des nations de premier rang. L’équipe d’Allemagne est-elle prête pour pouvoir l’emporter à nouveau face à de grandes équipes ?

Nous avons beaucoup de qualité à tous les postes. Nous avons à chaque poste deux ou trois joueurs que nous n’avions malheureusement pas auparavant. Comme Adeyemi ou Nmecha. A certains postes nous pouvons même compter sur des joueurs de top niveau. Lorsque l’on regarde les feuilles de match des deux dernières finales de Ligue des Champions, on se rend compte que beaucoup de joueur allemands étaient présents. Je crois que nous disposons vraiment de beaucoup de qualité. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Mais je pense aussi que l'équipe peut encore s'améliorer face à des adversaires plus forts. Les matchs ont montré que nous sommes de retour et que nous jouons de nouveau le football qui nous caractérise.

Pouvez-vous vous projeter vers les prochaines étapes et nous en dire plus sur ce qui attend votre équipe ?

Nous avons quelques demande pour jouer des matchs de préparation. Notre but est d’affronter un adversaire de haut niveau au mois de mars. Nous accompagnons les joueurs tout au long de l’année. Mais nous allons dans un premier temps les laisser tranquille car ils doivent maintenant retrouver leurs clubs. Ils doivent maintenant se reconcentrer sur leurs clubs. Nous allons voir ce que nous recevrons comme proposition. En attendant, nous sommes heureux de pouvoir compter sur un groupe élargi.