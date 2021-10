Hansi Flick : « Nous qualifier pour la Coupe du monde le plus tôt possible »

Le sélectionneur Hansi Flick s’est exprimé après la victoire à Hambourg contre la Roumanie vendredi soir, obtenue sur le score étriqué de 2 buts à 1 grâce à des buts de Serge Gnabry et Thomas Müller en seconde mi-temps.

Question : Hansi Flick, quelle est votre analyse du match ?

Hansi Flick : Nous savions que la Roumanie pouvait bien défendre et qu'elle possédait de bons footballeurs. Sur le but du 0-1, nous n’étions pas bien positionnés. Nous avons maintenu le rythme pendant plus de 90 minutes. Nous étions très impatients de gagner ce match. Cela fait partie du développement d’une équipe que de terminer un match avec sur une victoire enthousiasmante lorsque tout ne se déroule pas comme prévu. L'équipe s'est battue, n'a jamais abandonné et a joué avec confiance.

Question : Le but de la victoire est venu après un coup de pied arrêté. Mads Buttgereit aura-t-il droit à une augmentation maintenant ?

Flick : Nous avons bien réfléchi à pourquoi nous voulions le faire venir. Je suis heureux qu'un but sur coup de pied arrêté aussi important nous ait donné la victoire. On a un peu progressé là-dessus.

Question : Il y a beaucoup de concurrence, surtout chez les milieux offensifs. Comment voyez-vous la situation là-dessus ?

Flick : Cela ne s'applique pas seulement aux milieux offensifs. Nous avons bien rempli de nombreux postes. La qualité de l'équipe est très élevée.

Question : Les Roumains se sont montrés dangereux à plusieurs reprises, pas uniquement sur leur but. Comment jugez-vous la performance défensive ?

Flick : Nous voulions vraiment gagner après avoir pris ce but de retard. Ce n'était pas si facile de maintenir l'équilibre. Mais nous avons combattu dans les duels avec passion et agressivité, c'était super. Les joueurs ont joué les uns pour les autres, en unité. Ce n'était pas facile pour tout le monde en défense, mais nous avons tenu l'adversaire en échec avec une bonne défense restante.

Question : Jonas Hofmann est-il en avance désormais pour le poste d’arrière-droit ?

Flick : Il a montré qu'il avait une grande qualité offensive. Il était prêt à travailler en défense. C'était beaucoup de travail de sa part. J'ai aimé ça.

Question : Beaucoup de passes n'ont pas trouvé le bon destinataire. À quoi était-ce dû ?

Flick : C'était notre défaut d'avoir manqué de précision sur la dernière passe et dans le dernier tiers. Vous devez avoir le bon positionnement dans la surface. Nous allons travailler là-dessus. Nous avons eu des problèmes similaires au Liechtenstein. Il faut lever la tête et si possible voir les espaces en retrait.

Question : Timo Werner a eu des moments difficiles. Nous a-t-il manqué un avant-centre classique ?

Flick : Qu'est-ce qu'un avant-centre classique ? Timo est tout à fait capable dans les situations difficiles d'ouvrir des espaces encore et encore, et c'est quelqu'un qui se montre présent sur les ballons qui trainent dans la surface. Il a du nez pour ça. Il n'a peut-être pas toujours le positionnement dont on aurait besoin. Il a agi trop près du but au lieu de prendre du recul et foncer. Il peut mieux faire et nous attendons de lui qu'il le fasse.

Question : Nous jouons lundi contre la Macédoine du Nord. La défaite 1-2 au match aller joue-t-elle encore un rôle ?

Flick : Nous analysons soigneusement l'adversaire. Nous savons ce qu'ils ont su bien faire à l’époque. Mais maintenant, nous devons travailler sur le match contre la Roumanie et en tirer les bonnes conclusions. Nous voulons ensuite passer à l'étape suivante et nous qualifier pour la Coupe du monde le plus tôt possible.

[dfb]