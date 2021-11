Hansi Flick : « Le but est d’atteindre les 27 points »

Après le test positif de Niklas Süle et le départ de quatre autres joueurs en quarantaine, les esprits se sont reconcentrés sur les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde qui attendent cette semaine l’équipe d’Allemagne. En amont du match face au Liechtenstein (jeudi, 20h45), le sélectionneur Hansi Flick et Thomas Müller se sont exprimés ce mercredi à Wolfsburg en conférence de presse sur les objectifs de cette fin d’année.

Hansi Flick à propos…

… de l’effectif : Nous avons appelé beaucoup de joueurs et beaucoup d’entre eux ont dû nous quitter pour différentes raisons. Bien sûr, nous avions imaginé la situation différemment. Julian Draxler a réalisé un très bon entraînement. Je suis en contact très étroit avec son entraîneur qui d’ailleurs l’estime aussi énormément. Il souffre d’une blessure musculaire et sera absent pour un certain temps. Je suis vraiment désolé pour lui. Avec le renfort de Jonathan Tah, nous disposons d’un joueur qui connait une bonne progression avec Leverkusen. Ridle Baku connaît déjà le groupe et Maximilian Arnold est un joueur sur lequel nous avons toujours un œil. Kevin Volland est arrivé hier dans la soirée. Nous sommes désormais au complet.

… de l’état d’esprit avant le match face au Liechtenstein : Nous abordons ce match de façon très positive. L’entraînement a été de très bonne qualité. Une séance finale nous attend encore aujourd’hui. Nous n’avons que très peu de possibilités pour tester des choses mais nous nous réjouissons de jouer ce match et de rendre un hommage à Joachim Löw. Ce sera un match spécial pour tous les joueurs qui ont joué sous les ordres de Joachim Löw. Et pour moi également car s’il ne m’avait pas appelé ma vie se serait passée différemment. Nous voulons lui témoigner toute notre reconnaissance.

… du Liechtenstein : Ils nous avaient livré une grande bataille à Saint-Gall. Ils essaieront une nouvelle fois de nous surprendre. Notre objectif est de nous améliorer là où n’avions pas été bons – plus de rythme, plus d’initiative, plus d’intensité, mieux occuper l’espace et faire preuve de confiance dans les duels. J’attends de mes joueurs qu’ils soient intraitables en défense et qu’ils convertissent le plus tôt possible nos occasions. L’entraînement d’hier m’invite à l’optimisme. Le but est clair : à guichets fermés devant nos supporters, nous voulons livrer une belle performance.

… des objectifs de ces derniers matchs de l’année : Nous voulons remporter ces deux matchs avec la manière. Le but est d’atteindre les 27 points, ce serait idéal. Quoi qu’il en soit, nous avons la qualité pour le faire. Chaque joueur présent dans le groupe faisait partie de nos petits papiers. Certains vont même pouvoir en profiter pour se mettre en évidence. Nous les suivons tous de très près. Nous sommes pressés de pouvoir voir les uns et les autres en action.

… des attaquants présents : Nous disposons d’alternatives. Jonathan Burkardt a énormément progressé. Lukas Nmecha a encore prouvé hier pourquoi il mérite d’être en sélection. Mais nous devons encore décider s’il débute le match demain ou pas devant son public de Wolfsburg. Kevin Volland est un joueur que j’apprécie énormément. Il a d’énormes qualités et il est actuellement en très bonne forme avec Monaco. Malheureusement, Timo Werner n’est pas du rassemblement et Karim Adeyemi a dû rentrer chez lui. Mais les attaquants encore présents ont beaucoup de qualités. Nous souhaitons voir de bonnes performances de leur part.

… de l’hommage à Joachim Löw : Je suis content de le revoir. Je suis très reconnaissant envers lui. C’est quelqu’un d’exceptionnel humainement. Il ne nous a jamais transmis toute la pression qu’il pouvait avoir. C’était une de ses grandes forces.

… du test positif de Niklas Süle et le départ de certains joueurs : Nous avons la responsabilité de tous rester en bonne santé. Nous n’avons pas d’obligation vaccinale. Nous ne devons pas juger les personnes qui émettent encore des doutes à se faire vacciner. Mais je pense que nous devons nous faire vacciner si nous voulons sortir de cette pandémie. Nous avons une grande responsabilité, nous sommes des exemples. Je souhaite que les joueurs soient vaccinés. Mais cette décision leur appartient. Je souhaite que le fait de devoir renvoyer cinq joueurs à la maison ne se reproduise plus. Ce virus va encore nous occuper pour un certain temps. Nous devons voir comment nous pouvons nous protéger de la meilleure façon possible. L'ambiance au sein de l'équipe est bonne. Il y a eu quelques turbulences à cause de ce qui s'est passé. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons être performants demain. C'est notre objectif.

… de la préparation en vue de la Coupe du monde au Qatar : Nous nous envolerons pour le Qatar juste après Noël pour y repérer les lieux.

Thomas Müller à propos…

… du match face au Liechtenstein : Je souhaite personnellement que nous fassions un bon match, avec beaucoup d’ambition et de technicité dans le jeu offensif. Ce ne sera pas facile. Je souhaite que l’on mette en place des choses logiques. Notre défaut lors du match aller a été de ne pas concrétiser nos deux premières occasions. Ensuite cela devient psychologique. Le Liechtenstein a très bien défendu. Pour y arriver nous devrons être disciplinés car ils afficheront encore cette solidité lors du match de demain. J’espère que nous serons efficaces devant le but mais je ne peux pas vous promettre un festival de buts. Je veux toujours marquer le plus de buts possible mais le plus important reste de remporter le match. Nous devons aborder ce match de façon sérieuse et solidaire.

… de l’effectif : Nous avons une équipe talentueuse. Il y a toujours des joueurs qui doivent déclarer forfait et nous devons l’accepter. Je vis selon la devise que l'ancien sélectionneur et Oliver Bierhoff nous ont transmis en 2014 : « Celui qui saura s’adapter sera champion du monde ». C'est comme ça qu'il faut faire face aux imprévus du quotidien. Quand on voit la liste des joueurs que l’on peut appeler en renfort, on peut s'estimer heureux d'avoir autant de qualité dans le football allemand.

… de l’hommage à Joachim Löw : Je suis très heureux de le revoir. J’ai vécu beaucoup de choses durant mes 108 matchs internationaux sous ses ordres. Beaucoup de choses nous relient – et ce même en dehors du sport. Il s’agit d’une vraie rencontre humaine. Il y a toujours eu une grande communication entre nous et nous avons pris beaucoup de plaisir à nous côtoyer. C'est là toute la beauté de la chose – même au-delà des succès sportifs que nous avons pu vivre ensemble. Ce qui reste, c'est la relation humaine que nous avions.