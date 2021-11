Hansi Flick : "Je ne peux que féliciter mon équipe"

Une année clôturée en beauté. Pour son dernier match de l’année civile, la Nationalmannschaft s’est offert trois derniers points dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Allemands ont fait preuve de maîtrise en Arménie pour s’imposer 4-1. Avec ce succès, Hansi Flick continue d’étendre sa série historique – sept victoires lors de ses sept premiers matchs : aucun autre sélectionneur avant lui n’avait connu un tel début de mandat. DFB.de vous propose les réactions d’après-match.

Hansi Flick : Nous avons gagné 4-1 et atteint notre objectif qui était d’inscrire 27 points. Tout ne s’est pas déroulé idéalement mais nous avons montré beaucoup de classe dans la façon dont nous avons joué. On peut voir que l’équipe veut toujours jouer vers l’avant et se créer des occasions. Nous défendons très haut et c’est donc normal que nous concédions quelques contres. Nous savons là où nous devons encore nous améliorer. Nous avons gagné sept matchs et je ne peux que féliciter mon équipe. Le fait que l’équipe prenne du plaisir est toujours un élément important pour nous les entraîneurs.

Thomas Müller : Dans l’ensemble, nous avons livré une prestation aboutie. Ça n’a pas été un festival offensif comme face au Liechtenstein. Mais nous avons bien rempli notre mission. Marquer le 1-0 a été important pour nous et l’action qui a amené ce but était pleine de classe. Nous avons mis beaucoup de concentration et d’engagement dans notre jeu. C’est une fin d’année réussie. Une nouvelle ère a débuté en septembre. Un nouveau sélectionneur est arrivé pour la première fois depuis 2006. On voit que nous avons réalisé de bonnes performances lors de ces trois derniers mois. Nous voulons continuer sur cette lancée. Peu importe qui est sur le terrain, chacun répond présent et remplit sa mission. Nous n'avons pas encore affronté d’équipes de haut niveau, mais nous avons quand même fait de grands matchs. Cela nous permet d'aborder la nouvelle année sur une note positive. Nous sommes satisfaits.