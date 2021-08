Hansi Flick appelle trois débutants et cinq revenants

Le sélectionneur Hansi Flick a fait appel à trois nouveaux joueurs dans sa liste provisoire en vue des matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 du mois de septembre. Hansi Flick a appelé pour la toute première fois en équipe A le champion d’Europe U21 David Raum, joueur du TSG Hoffenheim, ainsi que Nico Schlotterbeck et Karim Adeyemi, respectivement joueurs du SC Freiburg et du FC Red Bull Salzburg.

Cinq internationaux absents lors du dernier Euro font également leur retour à l’occasion de cette première liste de l’ère Flick : Marcos Reus et Mahmoud Dahoud du Borussia Dortmund, Thilo Kehrer du Paris Saint-Germain ainsi que les champions d’Europe U21 en titre Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, et Ridle Baku du VfL Wolfsburg. Les joueurs sélectionnés se retrouveront dimanche à Stuttgart.

Toujours invaincus face au Liechtenstein, l’Arménie et l’Islande

Pour les grands débuts de Hansi Flick en tant que sélectionneur, la Nationalmannschaft défie le Liechtenstein le 2 septembre (20h45) à Saint-Gall en Suisse avant de recevoir l’Arménie le 5 septembre à Stuttgart (20h45). Enfin, la sélection s’envolera pour Reykjavik où elle affrontera l’Islande le 8 septembre (20h45).

La Nationalmannschaft a remporté les quatre matchs de son histoire face au Liechtenstein – une nation qu’elle n’a plus rencontrée depuis 2009 et les éliminatoires à la Coupe du Monde 2010. Face l’Arménie, l’Allemagne reste également sur trois victoires en autant de confrontations, la dernière remontant à 2014 et un succès 6-1 sur la pelouse de Mayence juste avant le mondial brésilien. Pour finir, les Allemands ont enregistré quatre victoires en cinq matchs face aux Islandais, dont la dernière sur le score de 3-0 en mars dernier lors du match aller des éliminatoires pour la Coupe du monde. Seule une rencontre s’est soldée par un match nul.