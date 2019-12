Halstenberg : « Mon but a servi de décapsuleur »

L’équipe d’Allemagne s’est imposée 2 à 0 à Belfast face à l’Irlande du Nord, dans le cadre des qualifications pour l’EURO 2020, grâce à des buts de Marcel Halstenberg et Serge Gnabry. Retrouvez les réactions d’après-match collectées par DFB.de.

Joachim Löw : Nous étions sous pression aujourd’hui et avons dû négocier quelques problèmes. Les Nord-Irlandais ont fait preuve de courage et nous ont attaqués tôt. Nous avons mieux joué en deuxième mi-temps, avec plus de verticalité. Nous sommes encore en train d’apprendre. L’équipe doit encore progresser pour ne plus laisser l’adversaire reprendre le dessus dans ce genre de match. Serge Gnabry est devenu un joueur phare. Il sait récupérer le ballon dans la défense adverse et le redistribuer. Il joue à un très haut niveau.

Marcel Halstenberg : C’était un match difficile, ils nous ont mis sous pression pendant 90 minutes. Il a aussi fallu gérer le public. Mon but a servi de décapsuleur. On aurait dû marquer le deuxième but beaucoup plus tôt. Mais l’important est d’avoir pris les trois points.

Marco Reus : En première mi-temps, les deux équipes étaient au même niveau. Avec la grosse pression des Nord-Irlandais, notre jeu n’a pas existé en début de match. Mais on savait qu’on allait avoir des possibilités en deuxième période. Je pense que l’équipe dispose d’un énorme potentiel, mais elle a encore beaucoup à apprendre.

Julian Brandt : On a eu des difficultés à rentrer dans ce match. L’ambiance était impressionnante, on a eu besoin d’un peu de temps. On a mieux joué que vendredi, mais tout n’a pas fonctionné, surtout en première mi-temps. C’était un match correct, mais pas parfait. Il faudra progresser dans la finition.

Kai Havertz : Les Nord-Irlandais nous ont compliqués la tâche, mais nous avons su trouver quelques solutions. Nous avons une équipe jeune, qui doit encore apprendre. Ce genre de match nous fait avancer. Nous ne nous connaissons pas encore très bien en tant qu’équipe. Pour les matchs à venir, nous essaierons de faire les choses comme aujourd’hui.

[dfb]