Gwinn élue joueuse du match contre la Chine

Un titre honorifique mérité : Giulia Gwinn a été élue joueuse du match face à la Chine (1-0) par les internautes. Pour l’entrée en lice de l’équipe d’Allemagne à la Coupe du monde en France, la milieue offensive a inscrit l’unique but de la rencontre d’une frappe lointaine et limpide à la 66e minute. À 19 ans seulement, Gwinn a d’ores et déjà inscrit son nom au classement des buteuses du mondial.

Les internautes ont honoré sa bonne performance via le vote sur internet organisé par le site du Fan-Club de la Nationalmannschaft : avec 44% des votes, la buteuse termine première devant Marina Hegering (35,4%) et Dzsenifer Marozsan (5,4%).

DFB.de remercie l’ensemble des participants !