Groenen : « Mes batteries étaient complètement vidées »

2017 a été une année exceptionnelle pour Jackie Groenen. La footballeuse, qui évolue au FFC Francfort depuis 2015, a remporté de façon aussi surprenante que méritée le championnat d’Europe avec la sélection néerlandaise. Elle figure dans le onze type de la compétition puis tout s’accélère pour la jeune joueuse de 23 ans. Pour DFB.de, Jackie Groenen se confie et nous en dit plus sur cette nouvelle notoriété.

DFB.de : Jackie Groenen, quels sont vos sentiments au moment de faire le bilan de 2017 ?

Jackie Groenen : Cela a été une année extrêmement remplie, assez agitée mais aussi épuisante. Du championnat d’Europe jusqu’au 23 décembre j’ai été constamment sous pression. Une échéance en appelait une autre et j’étais uniquement concentré sur le foot, le foot, le foot. Mais je ne me plains pas, cela a été une année pleine de réussite. Mais en même temps j’ai senti que je devais me calmer. Pour ça la période de Noël est idéale, mes batteries étaient complètement vidées.

DFB.de : La victoire au championnat d’Europe est-elle plus forte que tout le reste ?

Jackie Groenen : Bien-sûr mais ce n’a pas été un immense succès uniquement pour moi, c’est aussi le premier titre important du football féminin qui revient aux Pays-Bas. Cela nous est arrivé lors du championnat d’Europe à domicile et c’est ce qui rend la chose encore plus extraordinaire.

DFB.de : Quand vous êtes-vous rendue compte qu’un exploit était possible ?

Jackie Groenen : Déjà pendant la préparation, nous avons senti qu’il y avait quelque chose dans l’air. Nous avons débuté le tournoi avec déjà beaucoup de confiance. Pour moi, notre victoire 2-0 en quart de finale contre la Suède a été un moment-clé. La Suède est une des plus grandes nations du football féminin et nous avons remporté ce duel de façon méritée avec beaucoup d’autorité. Cela nous a toutes une nouvelle fois portées.

DFB.de : D’un point de vue personnel, comment avez-vous vécu ce tournoi ?

Jackie Groenen : L’ambiance pendant ces trois semaines de compétition était tout simplement incroyable. Les fans nous ont soutenues durant tout le tournoi. Personnellement, ça a été quelque chose de spécial car jusqu’ici je n’avais pas encore joué aux Pays-Bas en tant que footballeuse professionnelle. Certes j’y ai joué pendant ma jeunesse mais j’ai été transférée très tôt en Allemagne. C’est pour ça que beaucoup de gens aux Pays-Bas ne me connaissaient pas du tout.

DFB.de : Cela a dû vous changer.

Jackie Groenen : Pour moi ce tournoi a été un tournant. J’ai été élue dans le onze type du championnat d’Europe. Tout cela est quasiment indescriptible. J’ai eu 10 jours de libre avant de devoir rentrer à Francfort mais durant cette période nous avons en fait dû nous rendre de cérémonie en cérémonie et de réception en réception dans un laps de temps très court. Cela nous a procuré un plaisir fou mais c’était à la fois très fatiguant. En fait, quand la nouvelle saison de l’Allianz-Bundesliga féminine a débuté j’avais encore besoin de vacances.

DFB.de : Pourtant votre début de saison était tout à fait convenable.

Jackie Groenen : J’ai tout de même pu continuer sur cette lancée. À la pause hivernale nous sommes cinquièmes au classement avec le FFC Francfort. Si nous remportons notre match en retard contre Essen nous pouvons grimper à la quatrième place et réduire l’écart avec les équipes de haut de tableau. Dans l’ensemble, nous pouvons être grandement satisfaites de la saison en cours.

DFB.de : Y-a-t-il encore une marge de progression ?

Jackie Groenen : Sous notre meilleur jour nous pouvons battre quasiment n’importe quel adversaire. Quand on n’y est pas vraiment, nous pouvons également rencontrer des problèmes contre des concurrents prétendument inférieurs. Nos performances doivent gagner en régularité. Nous avons perdu des points bêtement.

DFB.de : Avez-vous pris une nouvelle dimension au sein de l’effectif du FFC depuis votre performance au championnat d’Europe ?

Jackie Groenen : En fait non. Déjà depuis les saisons précédentes j’essaie de prendre de plus en plus de responsabilité. Ici rien n’a changé, nous avons une équipe extrêmement jeune, il est clair que je dois montrer l’exemple.

DFB.de : Et comment êtes-vous perçue par les adversaires ?

Jackie Groenen : Tout le monde sait que je joue un rôle important pour Francfort. Les adversaires se focalisent donc sur moi de toute façon mais je ne saurais pas vous dire si cela s’est amplifié avec le championnat d’Europe. En tout cas rien de disproportionné. Je ressens davantage de reconnaissance pour la performance de cet été, que nous avons accompli ensemble.

DFB.de : Que pouvez-vous encore atteindre cette saison avec Francfort ?

Jackie Groenen : C’est difficile à dire et cela dépend de nous. Nous avons les qualités pour tirer notre épingle du jeu dans le groupe de tête. Nous ne pouvons pas prédire à quelle place cela nous mènera. Une chose est sûre, nous devons continuer à être performantes sur la pelouse pour ensuite être difficiles à battre.

DFB.de : Ce n’est un secret pour personne, vous souhaitez disputer la Ligue des Champions. Cela est-il possible avec Francfort ?

Jackie Groenen : Je ne peux pas répondre sérieusement à cette question. Les prochaines semaines et les prochains mois nous en diront davantage. Rien n’est exclu. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2019 et que je me sens très bien ici.

DFB.de : Vos prestations ont du éveiller de nombreux intérêts.

Jackie Groenen : Bien-sûr, il y a eu et il y a toujours des sollicitations. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que je vais quitter le club. Les conditions sont parfaites ici au FFC. Le club a joué un rôle décisif dans ma progression. Je mesure tout cet apport et j’en suis reconnaissante. Je ne vais pas accepter la première offre venue et m’en aller, ce n’est pas mon genre. Cependant je ne peux pas savoir ce qui arrivera à moyen terme. Je me réjouis surtout de ce que 2018 va nous apporter.

DFB.de : Avec quels objectifs abordez-vous cette nouvelle année ?

Jackie Groenen : Avec Francfort nous voulons jouer un rôle important dans l’Allianz-Bundesliga féminine mais également en Coupe d’Allemagne où nous sommes toujours en course. C’est une compétition importante pour nous. Pour ce qui est de nos objectifs avec la sélection nationale, nous voulons nous qualifier pour la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France.

DFRB.de : L’engouement pour le football féminin dans votre pays natal est-il toujours présent ?

Jackie Groenen : Logiquement l’ambiance est un peu retombée mais de nombreux fans sont encore émerveillés par ces trois semaines. Le pays tout entier nous a soutenues et l’opinion publique est toujours passionnée par cet évènement. Avant Noël j’étais encore invitée à quelques émissions rétrospectives à la télévision. C’est maintenant un devoir pour nous de maintenir en vie l’intérêt pour le football féminin aux Pays-Bas grâce à nos performances.

