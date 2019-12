Grindel : « Une belle journée pour les professionnels et les amateurs »

L’EURO 2024 aura lieu en Allemagne ! Officialisée ce jeudi après-midi à Nyon par le président de l’UEFA Aleksander Čeferin, après un long processus de candidature, la nouvelle a grandement réjoui la délégation de la Fédération allemande de football, présente sur place. Voici les principales réactions.

Reinhard Grindel, président de la DFB : Je remercie mes collègues et mes amis au sein du comité exécutif de l’UEFA pour leur incroyable confiance. J’ai un sentiment de responsabilité. Je sais l’importance qu’a cet EURO 2024 pour l’UEFA, et nous allons tout faire dès demain pour répondre à ces attentes. Je suis heureux que nous ayons montré, avec nos arguments et notre projet, qu’il était possible de mettre sur pied une telle candidature. Cela montre que la transparence, l’ouverture, la conformité, le soutien venant notamment d’ONG mais aussi de la Bundesliga sont des éléments pouvant contribuer à un tel succès. Cela me remplit de fierté et d’une grande joie. Nous vivons une belle journée pour les professionnels et les amateurs en Allemagne. Nous savons ce qu’un tel tournoi majeur peut provoquer comme enthousiasme chez les enfants et adolescents. C’est une bonne nouvelle pour les clubs.

Philipp Lahm, ambassadeur de l’EURO 2024 : Je ressens beaucoup de soulagement et une grande réjouissance, la tension était immense. Même pour moi, c’était un sentiment nouveau. Nous pouvons désormais organiser tous ensemble une grande fête en Europe, et cette fête sera chez nous. Nous avons de supers stades. Nous avons des spectateurs qui aiment le football. Nous sommes hospitaliers et ouverts, et nous voulons le montrer.

Joachim Löw, sélectionneur fédéral : Un tournoi comme celui-là représente quelque chose d’extraordinaire pour un pays. C’est un vrai bond en avant pour les prochaines années. Ce tournoi peut provoquer un immense surplus de motivation chez les jeunes joueurs.

Friedrich Curtius, secrétaire général de la DFB : Nous avons effectué un formidable travail d’équipe depuis deux ans. Nous sommes au cœur de l’Europe, chacun peut facilement venir en Allemagne. Nous voulons inviter le monde entier. Notre candidature était très bonne.

Rainer Koch, premier vice-président de la DFB : C’est un résultat important pour l’ensemble du football allemand. La candidature turque était également très bonne. L’inscription des jeunes dans des clubs de football ne va plus de soi. J’espère que ce tournoi nous servira de tremplin, comme en 2006.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA : La procédure s’est faite de façon transparente et démocratique. Une décision prise démocratiquement est toujours la bonne. J’attends avec impatience un fantastique championnat d’Europe en Allemagne.

