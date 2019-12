Grindel : "Nous avons confiance en Joachim Löw"

Le président de la Fédération allemande de football (DFB) Reinhard Grindel a fait part de ses impressions à propos de la discussion qui a eu lieu au siège de la DFB en présence du sélectionneur Joachim Löw et du manager général Oliver Bierhoff. DFB.de a réunit ses principales déclarations.

« Nous avons analysé la Coupe du Monde pendant trois heures et demi avec Joachim Löw et Oliver Bierhoff au siège de la Fédération. Nous avons pu compter sur sélectionneur incroyablement dévoué et motivé qui a su par où commencer et fourni des analyses poussées sur cet échec. Pour l’ensemble des dirigeants des ligues régionales et du football amateur présents lors de cette réunion, il ne fait aucun doute que Joachim Löw est aujourd’hui l’homme de la situation et qu’il saura agir en conséquence.

Jogi Löw nous a aussi clairement démontré, qu’agir en conséquence signifie également apporter des modifications sur le plan personnel. Jogi est quelqu’un de tout à fait honnête qui souhaite prendre tout le temps nécessaire pour discuter avec ses joueurs, son staff, l’équipe derrière l’équipe, afin de compléter son analyse.

Et c’est pourquoi il nous a demandé de lui accorder du temps. Nous acceptons cette demande car ses explications sont tout à fait correctes d’un point de vue humain et c’est pourquoi il présentera publiquement ses analyses et les conclusions qui en découlent le 29 août lors de l’annonce de la liste des joueurs qui disputeront les deux matchs internationaux début septembre. »