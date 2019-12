Grindel, Löw et Bierhoff présents à Moscou pour le tirage au sort

Vendredi à 16h HNEC (18h, heure locale, en direct sur ZDF), Joachim Löw va assister à son troisième tirage au sort de Coupe du monde depuis sa nomination à la tête de l’équipe d’Allemagne. En direct depuis la prestigieuse salle de concert du Palais du Kremlin et 195 jours avant le match d’ouverture de la compétition au stade Loujniki de Moscou, la planète football découvrira les huit groupes de la phase finale de la Coupe du monde 2018.

La délégation de la DFB sera emmenée par son président Reinhard Grindel, la manager général de la Mannschaft Oliver Bierhoff et donc, son sélectionneur Joachim Löw. Georg Behlau (organisation) et Ulrich Voigt (médias) seront également présents dans la capitale russe.

Reinhard Grindel : « Un tirage au sort au Kremlin – c’est quelque chose. Mais pour nous, le résultat final sera le plus important : peu importe qui nous affronterons, nous allons venir ici avec une équipe très talentueuse et naturellement avec l’objectif de devenir champions du monde une cinquième fois. » Le président de la DFB rencontrera à Moscou l’ambassadeur allemand en Russie, afin d’évoquer entre autres les formes d’engagement social que la DFB pourra mettre en œuvre au cours de la Coupe du monde.

Löw : « Nous prendrons ce qui viendra »

Pour l’Allemagne, les deux derniers tirages au sort avaient donné : Australie, Serbie et Ghana pour la Coupe du monde 2010 (Afrique du Sud), Portugal, Ghana et États-Unis pour la Coupe du monde 2014 (Brésil). Réparties dans quatre chapeaux, les 32 boules contenant les noms des participants seront tirées au sort par Diego Maradona, Carles Puyol et d’autres légendes du football mondial.

« Nous espérons nous retrouver dans un groupe sportivement intéressant, mais nous prendrons ce qui viendra » a déclaré Joachim Löw. « Les tirages au sort ont une saveur particulière pour moi, car c’est l’occasion de revoir mes collègues sélectionneurs du monde entier. Je n’aurai pas beaucoup de temps, mais je me réjouis de pouvoir discuter avec eux. »

La cérémonie au Kremlin sera présidée par Gary Lineker, meilleur buteur de la Coupe du monde 1986, et la journaliste sportive russe Maria Komandnaya. Le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde Miroslav Klose amènera personnellement le trophée au Kremlin : « C’est quelque chose de spécial que de présenter à la Russie et au monde ce trophée pour lequel nous nous sommes tant battus », a-t-il déclaré.

[dfb]