Gosens : « Une soirée très intense »

Les principales déclarations d’après-match à Stuttgart, où l’équipe d’Allemagne a concédé un match nul (1-1) à la dernière minute face à l’Espagne, en ouverture de la nouvelle saison de l’UEFA Nations League.

Joachim Löw, sélectionneur fédéral : « J’ai de quoi être satisfait. Nos joueurs ont tout donné jusqu’au bout. C’était un match intense mais de bonne qualité, où les deux équipes ont beaucoup donné. Il était important de ne pas laisser l’Espagne installer son jeu. Selon moi, nous nous sommes créés les meilleures occasions. En deuxième mi-temps, nous avons eu plus de difficultés à presser l’adversaire tôt. »

Timo Werner : « C’est très frustrant, nous avons beaucoup donné, beaucoup couru. Après notre but, nous nous sommes peut-être trop laissés pousser dans nos retranchements. »

Leroy Sané : « Nous revenons de vacances, et l’Espagne n’était pas non plus très en forme, c’est évident. Le but du 1-1 est bien sûr frustrant, mais sinon, tout s’est plutôt bien passé. Personnellement, je me sens à 80%. »

Robin Gosens : « C’était une soirée très intense, j’ai ressenti beaucoup d’émotions différentes. J’étais très énervé de concéder ce but de raccroc à la dernière seconde. Ça m’a permis d’apprendre quelque chose. Je pensais qu’en me trouvant derrière la ligne, je n’étais pas pris en compte pour les hors-jeu. »

