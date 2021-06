Gosens : « Nous sommes sur la bonne voie »

Après son match nul 1-1 face au Danemark, l’équipe d’Allemagne va disputer lundi soir (20h45) son deuxième match de préparation pour l’EURO, face à la Lettonie à Düsseldorf. À trois jours de cette répétition générale, les joueurs Kai Havertz et Robin Gosens ont aujourd’hui répondu aux questions en conférence de presse.

Robin Gosens au sujet…

… de son premier grand tournoi en équipe nationale : C’est un immense honneur d’avoir le droit de représenter l’Allemagne. L’ambiance est géniale, les gars mettent le feu à l’entraînement et en match. Je pense que nous sommes sur la bonne voie.

… du retour des spectateurs à Munich : C’est génial de revoir des fans au stade après tout ce temps, et ça nous donnera des ailes. Ça signifie aussi que le taux d’incidence est en baisse, et que le football amateur va peut-être aussi pouvoir se remettre en route.

… de la défense à trois face au Danemark : L’avantage le plus évident est qu’il y a un défenseur central de plus sur le terrain, ce qui permet d’être plus compact. Et en tant que latéral, je suis plus proche de mon adversaire. C’est certainement un avantage face à des équipes qui ont des joueurs rapides sur les côtés, comme la France et le Portugal. Cela me convient offensivement, car j’aime monter vers l’avant.

… des moins de 21 ans : On a bien sûr regardé le match et ça nous a réjoui de les voir aller en finale. Je les sens capables de gagner la coupe. On croise les doigts pour eux, ce serait énorme.

… de l’esprit d’équipe : La vieille génération nous aide avec son immense expérience. Elle donne des conseils et tire les plus jeunes vers le haut. La moyenne génération est sans doute ce qui fait le lien. On a un mélange dans l’équipe qui est incroyablement bon. L’esprit d’équipe est là, on fait beaucoup de choses à l’écart du terrain.

… de sa progression personnelle : La travail acharné, l’application, la mentalité et la discipline étaient le plus important pour réussir. Depuis que j’ai eu la chance de jouer en pro, j’ai toujours travaillé un petit peu plus que les autres.

… d’une place de titulaire : C’est mon objectif, comme pour chacun des joueurs venus ici. À chaque minute de chaque entraînement, j’essaie d’être à fond et de convaincre le coach.

Kai Havertz au sujet…

… de son arrivée tardive au stage : Je suis heureux d’être là. Les deux jours de repos après la finale de la Ligue des champions m’ont fait du bien.

… des attentes par rapport à son rôle dans l’équipe : Je suis un joueur créatif et d’instinct. J’ai occupé beaucoup de postes ces derniers mois, je reste un joueur polyvalent. Je pense que le sélectionneur a la même vision que moi.

… de son but en finale de la Ligue des champions : Ça donne confiance, bien sûr. C’était un but très important pour moi, pour le club, pour ma famille. Un moment spécial qui m’accompagnera toute ma vie. C’est en étant en confiance que je joue le mieux, mais il faut éviter l’excès de confiance.

… de Florian Wirtz à l’EURO U21 : Il a fait un match fantastique, félicitations à lui et à l’équipe. Florian est un super joueur, qui a été performant toute la saison. Je pense que l’EURO U21 lui fera du bien dans sa progression.

… du retour des spectateurs à Munich : C’est top, on s’en réjouit tous. J’ai eu le plaisir de jouer mes derniers matchs devant un public. Le football et les joueurs vivent de cette présence. Les 14 000 spectateurs se feront entendre comme s’ils étaient 80 000. [dfb]