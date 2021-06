Gosens : « Chaque joueur savait ce qu'il avait à faire »

L'équipe d'Allemagne a remporté son premier succès lors de l'EURO 2020, hier soir face au Portugal (4-2). Les joueurs et le sélectionneur ont réagi, après une performance éclatante.

Joachim Löw : Dans l'ensemble, c'était une grande performance. Nous avons mérité de gagner avec un tel score. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. C'était vraiment une très grande performance. Nous savions au coup d'envoi que nous devrions être plus forts offensivement. Dès le début, nous avons mis beaucoup d'intensité et très bien combiné. Nous sommes beaucoup passé par Kimmich et Gosens sur les côtés. Beaucoup de choses ont été améliorées par rapport au match contre la France. Les coups de pied arrêtés sont encore à travailler, j'ai l'impression que ça n'a pas totalement bien fonctionné. Sur le premier but, la couverture n'a pas été bonne. Le Portugal cherchait à contrer et c'est exactement cette possibilité que nous leur avons offert. Pour un entraîneur, ce genre de rencontres est difficile à vivre nerveusement. On passe par toutes les émotions. Maintenant, d'autre défis nous attendent, qui ne seront pas moins difficiles.

Robin Gosens : Chaque joueur savait exactement ce qu'il avait à faire. Nous avons joué avec courage. Nous avons tout donné, offensivement comme défensivement. Et nous avons été récompensés. C'est génial de marquer un but pour l'équipe nationale. En plus dans un match comme celui-là ! Je vais savourer aujourd'hui, ensuite on se concentrera sur le match contre la Hongrie. En première mi-temps, j'avais quelques problèmes aux adducteurs. Heureusement, le coach m'a encore laissé sur le terrain et j'ai pu inscrire ce but. C'est l'une de mes forces, de pouvoir me projeter au deuxième poteau et de parfois pouvoir utiliser mon jeu de tête.

Kai Havertz : La victoire était très importante pour nous. Je crois qu'on a pu voir que nous prenions du plaisir sur le terrain. Nous avions beaucoup d'occasions et avons concédé l'ouverture du score sur une contre-attaque. J'ai confiance en mes qualités et suis heureux d'avoir marqué aujourd'hui. Nous avons de bonnes chances de nous qualifier pour les huitièmes de finale, mais ce n'est pas encore fait. Nous avons un match difficile devant nous, la Hongrie ne va pas nous faire de cadeau.

Thomas Müller : Que le match puisse bien se dérouler, nous le savions avant le coup d'envoi. Le Portugal a de très bon s joueurs devant, on ne sait jamais comment la rencontre peut évoluer. Cela nous a fait mal de concéder un but après notre corner. L’énergie était là, nous ne nous sommes pas laissés décourager. Nous étions plus créatifs, plus courgaeux, et tout simplement meilleurs.