Gosens : « Assez génial d’avoir tout un stade contre soi »

J-2 avant Wembley : mardi soir (18h00), la Mannschaft affronte l’Angleterre en huitième de finale de l’EURO 2020. Au camp de base de l’équipe d’Allemagne à Herzogenaurach, la préparation bat son plein ; tous les joueurs, hormis Lukas Klostermann, sont opérationnels. Présents en conférence de presse ce dimanche, Robin Gosens et Kai Havertz ont répondu aux questions ; retrouvez ici leurs principales déclarations.

Robin Gosens au sujet…

… de l’attente avant Wembley : L’attente et l’envie sont gigantesques. Jouer l’Angleterre en Angleterre, c’est énorme. Je n’ai encore jamais joué à Wembley et j’ai très envie d’y être.

… de la tactique à adopter face aux Anglais : L’Angleterre est très forte en attaque, il faudra donc avant toute chose être solide derrière. Si notre bonne défense nous permet de construire correctement notre jeu offensif, alors je suis sûr qu’il se passera des choses.

… de la couverture médiatique en Allemagne : Après le Portugal, nous étions considérés comme les héros de la nation, et nous sommes soudainement devenus des incapables. Pour moi, le contraste est saisissant. Tout n’a certes pas été parfait, mais nous avons tout de même décroché la deuxième place du groupe le plus difficile. Je suis certain que nous pouvons à nouveau jouer aussi bien que contre la France et le Portugal, et aller en finale. C’est l’objectif.

… des avantages de l’analyse des statistiques dans le football moderne : Cela m’aide énormément. Sur le terrain, c’est autre chose, mais l’analyse des données me permet de bien me préparer et de connaitre mon adversaire grâce à un maximum de savoir théorique.

… de la victoire contre l’Angleterre à l’EURO 1996 : J’en ai bien sûr beaucoup entendu parler, cela donne envie de réussir la même chose. Nous allons tout risquer pour répéter cet exploit.

… de Jamal Musiala : Il joue un EURO à 18 ans. Lorsque j’avais 18 ans, je sortais le soir avec mes amis, et l’EURO n’était pas du tout un sujet. S’il continue comme ça, il va réaliser un parcours énorme.

… de l’absence de spectateurs allemands à Londres : C’est bien sûr dommage pour les fans, mais pour nous, c’est une motivation de plus. C’est assez génial d’avoir tout un stade contre soi. Notre motivation doit être de tout faire pour que les Anglais restent le plus silencieux possible dans leur propre stade.

Kai Havertz au sujet…

… de son retour à Londres : C’est un match spécial pour moi. J’ai déjà joué à Wembley à plusieurs reprises. C’est un grand match pour nous tous, et nous allons tout faire pour repartir avec la victoire.

… de l’avantage de jouer dans un club anglais : Le seul avantage est que nous savons à quoi nous attendre en termes de niveau de jeu et de rudesse. Mais nous avons aussi d’autres joueurs qui ont l’expérience des matchs face à l’Angleterre.

… de son but contre la Hongrie : Vu de l’extérieur, ce genre de but à l’air facile à inscrire, mais en tant que joueur, beaucoup de choses peuvent mal se passer sur un ballon comme celui-là. Je suis heureux de l’avoir mis au fond, car dans le cas contraire je serais passé pour un idiot.

… d’une éventuelle séance de tirs au but : Il faut bien sûr y être préparé. Après l’entraînement, on en tire quelques-uns. Mais les 120 minutes précédentes seront bien plus importantes, et nous essayerons de gagner le match avant. Si tirs au but il y a, alors je tirerai.

… du travail avec Thomas Müller : Thomas est notre troisième coach adjoint (rire). Il est très professionnel, mais aussi drôle et motivant pour les autres. Il est très important dans la communication sur le terrain. Il fait de nous une meilleure équipe. [dfb]