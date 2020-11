Goretzka : « Seules les victoires nous permettent d’avancer »

L’équipe d’Allemagne a pris les commandes de son groupe en UEFA Nations League samedi soir à Leipzig, en s’imposant nettement face à l’équipe d’Ukraine, 3 buts à 1. En dépassant l’Espagne au classement général, la Mannschaft n’a désormais besoin que d’un point de plus pour voir le Final 4 de la compétition. Retrouvez les principales réactions d’après-match, récoltées par DFB.de.

Le sélectionneur Joachim Löw : Ce n’était pas un match facile pour nous aujourd’hui. L’équipe d’Ukraine joue très bien au football. En première mi-temps, nous avons mis beaucoup de rythme et avions le match sous contrôle. En deuxième, nous étions moins déterminés et avons perdu des ballons. Nous pouvons être globalement satisfaits. Même en l’absence de certains de nos joueurs, nous avons réussi à bien travailler les automatismes. Nous avons apporté du rythme et du danger, en faisant constamment travailler l’adversaire grâce à nos trois attaquants ultra-rapides. En défense, l’objectif était de bloquer tôt les circuits de passes des Ukrainiens. Nous avons pour cela donné sa chance à Robin Koch au cœur de la défense, et il s’en est bien sorti. Contre l’Espagne ce mardi, Toni Kroos sera de retour dans le onze de départ.

Leroy Sané : L’équipe a réalisé une très bonne performance collective. Nous aurions dû éviter l’ouverture du score ukrainienne, mais nous avons su revenir. Il y a certes eu quelques erreurs, mais c’est normal. Nous repartons avec la victoire, et c’est positif.

Leon Goretzka : De mon point de vue, nous avons vécu un match difficile. Le terrain était lourd, et l’adversaire très bon collectivement. Mais c’est aussi une soirée réussie pour nous. Désormais, seules les victoires nous permettent d’avancer. Mon entente avec Leroy s’est bien passée, surtout en première mi-temps.

Timo Werner : Mon premier but était assez facile à mettre, car la passe de Leon était excellente. C’est fantastique pour moi de marquer deux buts ici à Leipzig, où j’ai évolué et pris beaucoup de plaisir pendant quatre ans. C’est dommage que le public n’ait pas pu venir. Nous avons fait un bon match dans l’ensemble. Le jeu collectif fonctionne de mieux en mieux. Notre attaque est plutôt bonne, et nous prenons de l’assurance en défense. Nous travaillons d’arrache-pied afin de faire un bon EURO l’année prochaine.

[dfb]