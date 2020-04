Goretzka et Kimmich : un prix pour leur engagement

Les internationaux Leon Goretzka et Joshua Kimmich , tous deux joueurs du Bayern Munich, ont été choisis pour recevoir un prix en tant que représentants de l'ensemble des footballeurs qui ont donné de l'argent pour la lutte contre le coronavirus. La Fédération des ambassadeurs du football allemand (Deutsche Fußball Botschafter e.V.) remet donc son prix cette année aux deux footballeurs qui ont créé l'initiative « We Kick Corona » .

« La santé est une priorité et la solidarité dont nous faisons tous preuves est nécessaire en ces temps difficiles - c'était et c'est toujours notre motivation » s'est exprimé Kimmich. « Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'énorme soutien que nous avons reçu ». Cette initiative est selon Goretzka, « une des façons de donner et de s'entraider. Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous ne pouvons réussir qu'en équipe. »

3,7 millions d'euros de dons à ce jour

La campagne a permis de recueillir plus de 3,7 millions d'euros de dons. Goretzka et Kimmich ont lancé la campagne avec un don initial d'un million d'euros. 90 projets d'aide profitent déjà de l'aide d'urgence financée par les dons. De nombreux footballeurs professionnels ont déjà participé, comme le champion du monde Mats Hummels ou les internationaux Julian Brandt , Leroy Sané ou Julian Draxler

« Nous voulons honorer l'initiative de Joshua Kimmich et Leon Goretzka au nom de tous ceux qui, par leur engagement, soutiennent ce fantastique projet afin de fournir une aide immédiate », a déclaré Roland Bischof, président de la Fédération allemande des ambassadeurs de football. La remise du prix par le ministre des affaires étrangères Heiko Maas, prévue en mai, a dû être annulée en raison de la pandémie de Corona.