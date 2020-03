Goretzka et Kimmich : un million d'euros pour « WE KICK CORONA »

Les deux internationaux Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont lancé la plateforme « WeKickCorona », via laquelle ils ont fait don d'un million d'euros. L'action « We Kick Corona » (traduisible par « un coup de pied au coronavirus ») vise à soutenir les associations caritatives, sociales ou médicales qui ont besoin d'aide pour lutter contre la pandémie. « On ne battra le coronavirus qu'en équipe » a expliqué Goretzka, avant que Kimmich n'ajoute que la solidarité est nécessaire à tous les niveaux, à petite et à grande échelle.

« En tant que footballeurs professionnels, nous menons des vies saines et privilégiées » ont écrit les deux joueurs sur la page www.WeKickCorona.com . « C'est pour cela qu'il est de notre devoir de prendre notre part de responsabilité dans ces temps difficiles. Donner et s'entraider sont à l'ordre du jour. Nous sommes joueurs pour le Bayern et pour la Mannschaft, mais nous faisons avant tout parti de la société, et aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à nous serrer les coudes et à être responsables. »

Toutes les organisations en première ligne de la lutte contre le Covid-19 peuvent demander à puiser dans la cagnotte mise à disposition par Goretzka et Kimmich. Dans le même temps, les deux joueurs de l'équipe d'Allemagne ont lancé un appel aux dons. Avec #WeKickCorona, « [nous voulons] aider toutes les personnes qui, elles-mêmes, aident les autres, même si chacun d'entre nous est conscient que même notre engagement ne peut apporter qu'une petite contribution. »

[dfb]