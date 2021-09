Goretzka : « Confirmer notre dernière prestation »

Retrouvez les principales déclarations du sélectionneur Hansi Flick et du milieu de terrain Leon Goretzka issues de la dernière conférence de presse avant la rencontre face à l’Islande, à Reykjavik (20h45).

Victimes de « légers problèmes au genou », Marco Reus ne prendra pas part à la partie, tout comme Ridle Baku, absent du voyage en Islande. « Cela n’est pas dû à ses performances », a précisé le sélectionneur.

Hansi Flick au sujet…

… de la philosophie de jeu du staff : La philosophie de jeu est mise en œuvre par l’ensemble des entraîneurs de l’équipe. Danny Röhl se donne à 100%, et je tiens grandement à féliciter Marcus Sorg pour son engagement. La philosophie de jeu est toujours le produit du travail de l’équipe d’entraîneurs. Mettre une telle philosophie en place seul est difficile.

… de l’importance de Leon Goretzka : On a bien sûr besoin de joueurs comme Leon, qui a fait un excellent match contre l’Arménie. Il a été à l’origine d’actions de buts, a livré des passes décisives, s’est toujours montré disponible. Il a remporté des duels. Nous essayons toujours de trouver le coéquipier étant le plus dans la profondeur, et d’éliminer ainsi le plus de joueurs possible en une fois. Leon l’a très bien fait, avec une précision énorme. C’est pour lui aussi un match référence.

… de l’adversaire : Nous savons qu’un petit bouleversement a actuellement lieu en Islande. Mais nous restons concentrés sur nous-mêmes, comme toujours. Nous analysons l’adversaire, mais le gros de nos séances d’entraînement est consacré à notre propre football. Les Islandais savent très bien défendre et partir en contre. Ils centrent tôt et sont ensuite dangereux dans la surface.

Leon Goretzka au sujet…

… de l’objectif en Islande : Le plus grand objectif est de confirmer notre dernière prestation. Contre l’Arménie, nous avons fait un bon match pour la première fois depuis longtemps, et nous voulons prouver que ce n’était pas éphémère.

… de son rôle au sein de l’équipe : Il est resté pratiquement le même depuis plusieurs années. J’essaie de prendre des responsabilités. Cela fonctionne toujours quand on est performant sur le terrain et régulier au plus haut niveau, afin de donner de l’assurance à l’équipe. Et à l’écart du terrain, je n’ai pas peur de dire ce que je pense.

… des jeunes joueurs : On se trouve toujours un dénominateur commun, même si on n’écoute pas la même musique. Nous avons tous déjà eu le même âge. En fin de compte, nous aimons tous le football. L’important pour eux est de se retrouver dans une équipe solide, avec une ossature à laquelle s’accrocher. Je les félicite pour tout ce qu’ils ont montré lors du dernier match, pour la classe dont ils ont fait preuve. Nous devons faciliter au maximum leur prise d’expérience.

