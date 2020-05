Götze remporte le « but de la décennie »

Son but a permis à l’Allemagne de battre l’Argentine, à Rio un soir de juillet 2014. La réalisation de Mario Götze , seul buteur lors de la finale , a été élue « But de la décennie » par le Sportchau de l’ARD. Entré à la 88e minute, l’attaquant contrôle de la poitrine un centre d’ André Schürrle avant de conclure d’une demi-volée du pied gauche et de permettre à l’Allemagne de remporter une quatrième coupe du monde. Le but de Götze a comptabilisé 26,64% des voix, loin devant la retournée de Zlatan Ibrahimović contre l’Angleterre (17%) et le but de Carsten Kammlott (8%) avec le Rot-Weiss Erfurt.