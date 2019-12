Goeßling : « Un stage enrichissant et intensif »

Travail technique, tactique, athlétique, apprendre à se connaître : voici le programme de l’équipe nationale féminine avant cette Coupe du monde, en stage à Marbella jusqu’à lundi.

Lena Goeßling, 32 ans et 103 sélections au compteur, est la joueuse la plus âgée et la plus expérimentée du groupe. Dans son interview à DFB.de, la joueuse de Wolfsburg revient sur les premiers jours de stage, nous parle de son rôle dans l’équipe et des échéances à venir.

DFB.de : On va commencer par la question qui fâche. Qu’est-ce que ça fait de se retrouver avec des joueuses qui sont deux fois plus jeunes que soi ?

Lena Goeßling : (rires) C’est vrai, parfois on se dit : quand même, 13 ans d’écart ! On remarque aussi que les jeunes joueuses progressent autrement de nos jours. Les méthodes d’entraînement ont évolué donc elles sont capables de faire plus de choses, notamment sur le plan musculaire et athlétique. Ça n’existait pas à mon époque. On voit aussi qu’elles ont une très bonne condition physique.

DFB.de : Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert la liste ?

Goeßling : Je dois dire qu’il y a deux, trois joueuses qui ne me disaient rien, puis on a appris à se connaître pendant le stage. Tout va bien.

DFB.de : Comment s’adaptent les jeunes ?

Goeßling : Bien, elles n’ont pas la grosse tête, elles se sont bien intégrées et se sont vite adaptées au rythme. Les jeunes joueuses font bonne impression.

DFB.de : Comment vivez-vous ce stage ?

Goeßling : C’est passionnant de voir comment la nouvelle sélectionneuse travaille. Tout le monde se réjouit de l’arrivée de Martina (Voss-Tecklenburg, ndlr). Elle nous parle directement, elle veut que l’équipe soit bien en place et ne laisse rien au hasard. Nous sommes toutes très concentrées, nous voulons retranscrire la philosophie de jeu de l'entraîneuse sur le terrain. C’est un stage enrichissant et intensif.

DFB.de : Qu’avez-vous travaillé ?

Goeßling : On a travaillé la défense surtout, on a revu les bases, c’est-à-dire les 1 contre 1, 2 contre 2, la construction à partir de la défense, le placement sur le terrain. C’était notre première occupation.

DFB.de : Comment jugez-vous le groupe à quelques mois de la Coupe du monde ?

Goeßling : Très bien. C’est sûr que personne n’est encore à 100%. Mais Martina nous a clairement fait part de ses intentions pour cette année.

DFB.de : Vous jouerez en amical le 28 février prochain face à la France, qui vient tout juste de s’imposer 3-1 face aux USA. Surprise de ce résultat ?

Goeßling : Le fait qu’elles jouent la Coupe du monde chez elles peut leur donner des ailes. Cependant, je n’accorderais pas trop d’importance au résultat étant donné qu’on n'est encore qu’en janvier. Les Françaises jouent encore en championnat alors que les Américaines reviennent tout juste de stage. Donc on ne sait pas trop où les équipes en sont. Néanmoins, c’est un signal fort que la France envoie à ses concurrentes.

