Gnabry offre la victoire à la Mannschaft

La Mannschaft s’impose 1-0 à Bucarest face à la Roumanie grâce à un but de Serge Gnabry en début de rencontre (17e).

L’Allemagne débute avec la même composition en 4-3-3 que contre l’Islande. Devant le capitaine Manuel Neuer, on retrouve Lukas Klostermann, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter et Emre Can en défense. Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Ilkay Gündogan sont positionnés au milieu de terrain, alors que le trio offensif est composé de Leroy Sané, Serge Gnabry et Kai Havertz.

Les hommes de Joachim Löw font la différence peu après le quart d’heure de jeu ; Havertz hérite du ballon sur le côté droit à l’entrée de la surface. Le joueur de Chelsea sert parfaitement Gnabry qui ne manque pas l’occasion d’ouvrir le score (17e). La première période est disputée, mais c’est assez logiquement que la Mannschaft mène (1-0) lorsque l’arbitre siffle la fin des 45 premières minutes.

Au retour des vestiaires, les Allemands continuent de se montrer dangereux. Gnabry passe tout proche du doublé, mais sa frappe en bout de course est repoussée par Nita (58e). Le portier roumain s’interpose de nouveau une minute plus tard sur une frappe puissante de Gündoğan (59e). Le duo offensif du Bayern Gnabry-Sané manque de peu de faire la différence, mais le second voit sa tentative fuir le cadre pour quelques centimètres sur une passe du premier (62e). Timo Werner, entré en cours de jeu, n'a pas plus de succès en fin de rencontre face à un Nita décidément en très grande forme (80e).

C'est le seul point noir de la soirée : le manque d'efficacité face au but et le nombre d'occasions gâchées. Cela aurait pu coûter cher, car les locaux poussent à leur tour à l'approche du coup de sifflet final ; Neuer doit s’employer devant Puscas (87e) alors que le tir à bout portant de Stanciu termine sa course dans le petit filet extérieur (90e).

La Nationalmannschaft remporte finalement un succès important (1-0) et prend la tête du groupe J avec deux victoires en autant de rencontres.