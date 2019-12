Gnabry : « Nous sommes nettement favoris »

Le dernier match d’une longue saison : mardi soir, l’équipe d’Allemagne affrontera l’Estonie (20h45) à Mayence avant une trêve estivale bien méritée. Trois jours après sa victoire en Biélorussie (2-0), la Mannschaft aura l’occasion de remporter sa troisième victoire en autant de matchs dans cette campagne de qualifications à l’EURO 2020. Ce lundi, Marcus Sorg et Serge Gnabry ont répondu aux questions en conférence de presse.

Serge Gnabry au sujet…

… du match face à l’Estonie : Nous sommes nettement favoris. Je pense que les Estoniens vont défendre très bas. Il faudra beaucoup de patience pour casser leur mur. Mais je suis optimiste quant à nos chances de prendre trois points.

… de son rôle au sein de la Mannschaft : J’ai un peu l’impression d’être en sélection des moins de 21 ans ! Beaucoup de jeunes joueurs sont présents, mais ils prennent tous leurs responsabilités, et moi de même.

… de son association avec Marco Reus et Leroy Sané : On permute beaucoup, ce qui nous permet de compliquer la vie aux adversaires. On essaie de mettre en œuvre nos qualités individuelles pour marquer des buts.

… de la progression de la Mannschaft : Elle se déroule très bien. On a recommencé à engranger des victoires, ce qui nous donne un sentiment positif.

… des fans : Plus les gens viennent nous voir aux entraînements publics, plus nous sommes motivés. Le soutien qui vient des tribunes nous aide à gagner des matchs.

Marcus Sorg au sujet…

… de l’Estonie : Je pense qu’ils seront très regroupés derrière. Ils sont polyvalents en défense et leur jeu repose sur leur bonne organisation. La Biélorussie était un adversaire similaire. Il faudra tirer les bonnes leçons de ce match.

… de ses échanges avec Joachim Löw : Il était très satisfait de la victoire à Borisov. Il sait que, pour des joueurs qui reviennent d’une courte période de vacances, c’est difficile d’être performant. Nous avons sans doute manqué d’adresse dans la finition, mais le sélectionneur était globalement content.

… de changements dans le prochaine onze de départ : Nous n’allons pas nous forcer à faire un turnover, car l’équipe a besoin de stabilité dans l’équipe et dans les automatismes. Mais nous allons en effet procéder à quelques changements tout en essayant de garder un bon mélange. Manuel Neuer va jouer.

… de la progression de la Mannschaft : Les victoires aident les équipes en reconstruction. Nos derniers matchs se sont très bien passés, et lors de nos premiers matchs post-mondial, même si les résultats n’étaient pas au rendez-vous, nous avons été bons.

… des départs de Lukas Klostermann et Jonathan Tah en sélection U21 : La priorité, c’est le match contre l’Estonie. Ils sont au même niveau de préparation que le reste de l’équipe U21, leur adaptation devrait donc se faire sans problème.

