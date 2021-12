Giulia Gwinn : « Je suis de retour »

La joueuse du Bayern Munich Giulia Gwinn compte parmi les meilleures footballeuses d'Allemagne. Mais la milieu de terrain de 22 fait également parler d’elle dans le monde des réseaux sociaux. Sur Instagram, elle compte désormais plus de 250 000 abonnés. Comment l'internationale allemande aux 21 sélections parvient-elle à concilier ces deux vies ? La joueuse du Bayern a par ailleurs vécu une année très particulière, avec une longue absence due à une rupture des ligaments croisés. Pour DFB.de, elle fait le point sur ces événements et se projette déjà vers 2022.

Giulia Gwinn au sujet...

...De son état de forme : Je me sens à nouveau très bien. J'ai été absente pendant un an et maintenant je suis de retour. J'en suis très heureuse. Pendant la rééducation, je me suis fixé comme objectif de m'améliorer dans tous les domaines - physique, mental et individuel. Je crois que j'ai atteint cet objectif. Mais j'ai encore une marge de progression.

...De la période de rééducation : Les trois premiers mois ont été très difficiles. Rétrospectivement, j'ai eu besoin de cette période pour réaliser ce qu’il s'était passé. J'ai dû tout réapprendre - à marcher, à courir, à faire du vélo. C'était une charge mentale extrême. Heureusement, j'ai pu suivre une grande partie de la rééducation en compagnie de Jovana Damnjanovic. Nous nous sommes toujours motivées mutuellement. Cela nous a été très utile à toutes les deux.

...Des moments difficiles pendant la rééducation : il y a bien sûr eu des moments où je me suis demandé si les choses allaient redevenir comme avant la blessure. Par exemple, les premiers jours après l'opération, tout mon corps me faisait mal. Heureusement, cela s’est rapidement amélioré. Rétrospectivement, je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai eu un super chirurgien, j'ai eu une rééducation sans problème dans l'ensemble.

...Des enseignements de cette période : j'ai évolué en tant qu’être humain. Il y a eu des jours difficiles, mais je me suis battue. Ces expériences seront importantes pour la suite de ma carrière.

...De la première moitié de saison avec le Bayern Munich : Nous sommes à nouveau sur la bonne voie. Nous avons encore nos chances dans toutes les compétitions. En Coupe d'Allemagne et en Ligue des champions, nous sommes en quart de finale, et en Bundesliga féminine FLYERALARM, nous sommes de nouveau en tête, même si Wolfsburg a bien sûr un match en moins.

...De la Ligue des champions : Nous avons réalisé une bonne phase de groupes. La saison dernière, nous étions en demi-finale et nous avons montré qu'il fallait nous prendre en considération. Voyons ce qui est possible maintenant. Nous voulons avoir du succès au niveau international, mais nous nous concentrons sur la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne.

...De l'EURO l'année prochaine : Je profite du fait que le championnat d'Europe a dû être repoussé d'un an à cause de Corona. Sinon, j'aurais probablement manqué le tournoi. Maintenant, je vais tout faire pour pouvoir y participer. Pendant la rééducation, j'ai toujours été motivé par l'envie de revenir en équipe nationale. Je suis heureux d'être à nouveau régulièrement présente. C'est très important pour moi.

...De ses 250.000 followers sur Instagram : Les fans sont très importants pour moi. J'ai reçu beaucoup d'encouragements par ce biais, surtout après ma blessure et pendant ma rééducation. Cela m'a fait du bien et m'a encouragée.

... Du secret de son succès sur les réseaux sociaux : Tout a vraiment commencé pendant la Coupe du monde 2019 en France. Avant le tournoi, j'avais 10 000 followers, puis 115 000. J'ai été moi-même totalement surprise par cette évolution. Il est important pour moi de gérer le compte entièrement seule. C'est la meilleure façon de donner à mes followers un aperçu de ma vie. J'ai constaté que le mélange entre les sujets sportifs et privés fonctionne bien. Peu après mon opération, par exemple, j'ai eu du mal à poster des photos de moi. Je n'étais pas d'humeur à le faire. Cela s'est ensuite amélioré pendant la rééducation. Heureusement, ces derniers temps, il y avait à nouveau de nombreuses photos de moi sur la pelouse.

...Des réactions négatives sur Instagram : Il y en a bien sûr aussi. Mais cela fait partie du jeu, il faut vivre avec. Je m'en sors bien. On ne peut pas plaire à tout le monde.

[dfb]