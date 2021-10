Giulia Gwinn de retour en équipe nationale

Après avoir été indisponible pendant près d’une année en raison d'une rupture du ligament croisé, Giulia Gwinn fait son retour en équipe nationale. La sélectionneuse nationale Martina Voss-Tecklenburg a inclus la défenseure du Bayern Munich dans la liste des 24 pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde contre Israël, le jeudi 21 octobre (18h) à Tel Aviv et le mardi 26 octobre (16h05) à Essen. Outre Gwinn, Felicitas Rauch, Almuth Schult (toutes deux du VfL Wolfsburg) et Leonie Maier (FC Everton) feront leur retour dans l'équipe.

Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Alexandra Popp, Pia Wolter, Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg), Marina Hegering, Klara Bühl, Sydney Lohmann (FC Bayern Munich) et Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) ont été contraintes de déclarer forfait.

Martina Voss-Tecklenburg : « Notre ambition : aller chercher des nouvelles victoires »

L'équipe d’Allemagne a débuté sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie par deux victoires nettes contre la Bulgarie (7-0) et la Serbie (5-1). L'équipe israélienne a perdu son premier match de qualification pour la Coupe du monde 4-0 contre le Portugal en septembre. Pour la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg, l’objectif est clair : « Notre ambition est d’aller chercher des nouvelles victoires, d’être dominantes et d’imposer notre jeu dès le début de rencontre. Ce n’était pas le cas lors des deux derniers matchs. Nous voulons nous améliorer dans ce domaine et répondre présentes dès le coup d'envoi. »

Les deux matchs seront une première, car jamais auparavant une équipe nationale allemande de football féminin n'a joué un match international contre Israël. Pour Voss-Tecklenburg : « Les matchs contre Israël font toujours partie d'un contexte global pour les équipes allemandes. Pour nous, ces deux matches sont donc des rencontres spéciales qui vont au-delà du sport. Ce sera un voyage impressionnant pour nous toutes et surtout pour ceux qui n'ont jamais visité Israël auparavant. L'accent est mis sur la qualification pour la Coupe du monde, mais nous aborderons également les aspects culturels, historiques et sociopolitiques. » Une visite du mémorial de l'Holocauste Yad Vashem est notamment prévue.

Dans les éliminatoires de la Coupe du monde, l'équipe de la DFB affrontera Israël, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie et le Portugal dans le groupe H. Les neuf premières équipes du groupe seront qualifiées pour la Coupe du monde. Les neuf vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde. Les deuxièmes du groupe disputeront un barrage pour deux places supplémentaires.