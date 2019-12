Ginter : « Très heureux de mon premier but en sélection »

L’équipe d’Allemagne a validé sa participation à l’EURO 2020 en dominant la Biélorussie 4 à 0, samedi soir à Mönchengladbach. Les réactions d’après-match, collectées par DFB.de.

Joachim Löw : J’ai félicité les joueurs pour notre qualification. L’équipe a fait un bon match, il y a eu de très bonnes phases de jeu. Nous avons été un peu nonchalants après le 3-0. Il faudra travailler avec plus d’application à l’avenir.

Matthias Ginter : La qualification pour l’EURO était notre grand objectif. Nous nous réjouissons de participer à cette grande compétition. Je suis bien sûr très heureux d’avoir inscrit mon premier but en sélection. C’est d’autant plus beau que cela me soit arrivé ici, à Mönchengladbach. Les Biélorusses ont souvent laissé des espaces.

Toni Kroos : Contre ce type d’adversaires, c’est toujours difficile jusqu’à ce que le but du 1-0 arrive. Nous n’avons pas souffert, mais tout n’a pas été parfait en début de match. Nous avons beaucoup de très bons joueurs, mais on peut parfois ressentir un certain manque d’expérience. Nous sommes dans la bonne direction. Nous verrons où nous en sommes dans les jours qui précèderont l’EURO. Les deux matchs amicaux du mois de mars seront importants.

[dfb]