Gina Lückenkemper effectuera le tirage de la Coupe d’Allemagne

L’athlète Gina Lückenkemper, médaille d’argent sur l’épreuve du 100 mètres et médaille de bronze sur le quatre fois 100 mètres lors des derniers championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin, sera en charge du tirage du tirage au sort du deuxième tour de la Coupe d’Allemagne qui aura lieu dimanche au Musée du football allemande à Dortmund. DFB.de répond ici pour vous aux principales questions concernant ce tirage au sort.

Quand aura lieu le tirage au sort ?

L’émission ARD-Sportschau débutera dimanche 18h et sera présentée par Jessy Wellmer.

Qui tirera les boules du tirage au sort ?

L’athlète Gina Lückenkemper, qui a remporté la médaille d’argent au championnat d’Europe d’athlétisme à Berlin sur l‘épreuve du 100 mètres et le bronze sur le quatre fois 100 mètres, décidera des affiches des 1/16èmes de finale. Le vice-président de la Fédération allemande de football (DFB) Peter Frymuth sera lui chargé de diriger ce tirage au sort.

Combien y a-t-il de chapeaux dans ce tirage au sort ?

Deux. Dans le premier se trouvent toutes les équipes professionnelles pensionnaires de Bundesliga et Bundesliga 2. Le deuxième contient toutes les équipes de troisième et quatrième division encore en lice dans cette Coupe d’Allemagne : il s’agit donc du SV Wehen Wiesbaden et du Hansa Rostock pour la troisième division et du SC Weiche Flensburg, du SSV Ulm 1846 Fußball et SV Rödinghausen pour la quatrième division. Le BSG Chemie Leipzig est lui le seul représentant de cinquième division.

Pourquoi les clubs de troisième division se trouvent-ils dans le deuxième chapeau ?

Toutes les équipes de troisième division figuraient dans le « chapeau amateur » lors des premiers tours de la Coupe d’Allemagne. A partir des 1/8èmes de finale, toutes les boules seront réunies dans un seul et même chapeau.

Qu’en est-il du „droit de réception“ ?

Les clubs du chapeau amateur bénéficient d’un droit de réception. Klubs aus dem Amateurtopf genießen im DFB-Pokal ein generelles Heimrecht. La seule exception à cette règle intervient lorsque deux équipes amateures s’affrontent à partir des 1/8èmes de finale. La première équipe tirée au sort reçoit le droit de recevoir la rencontre.

Quant auront lieu les rencontres du deuxième tour ?

Les 30 et 31 octobre prochain. Huit matchs auront lieu lors de chaque journée avec quatre matchs programmés à 18h30 et quatre autres matchs à 20h45.

Les prochains tours de la Coupe d’Allemagne :

Huitièmes de finale : 5 et 6 février 2019

Quarts de finale : 2 et 3 avril 2019

Demi-finales : 23 et 24 avril 2019

Finale : mai 2019

[DFB]