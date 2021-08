Gerd Müller est décédé à l'âge de 75 ans

Gerd Müller « Der Bomber der Nation » est mort. Le Bayern Munich a annoncé que le buteur de la victoire 2-1 devant les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde 1974 est décédé ce dimanche matin à l'âge de 75 ans. Il laisse derrière lui sa femme Uschi et une fille.

« La nouvelle du décès de Gerd Müller nous attriste tous profondément", a déclaré Oliver Kahn, président du conseil de surveillance du Bayern Munich. « Il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du club et de tout le football allemand. »

Müller a inscrit un total de 566 buts pour le club bavarois en 607 matchs officiels et reste le recordman incontesté du nombre de buts inscrits en Bundesliga avec 365 réalisations. Il a été champion d'Europe avec l'équipe nationale en 1972 et champion du monde en 1974. Au total, il a marqué à 68 reprises en 62 apparitions avec l'Allemagne.

Buteur record en Bundesliga

Avec le Bayern, Müller a remporté quatre titres de champion et autant de Coupes d’Allemagne. Au niveau international, il compte trois Coupes d’Europe des clubs champions, une Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupes et une Coupe du monde des clubs. « En tant que joueur et en tant que personne, Gerd Müller représente comme nul autre le Bayern Munich. Il restera à jamais dans nos cœurs », a ajouté Kahn.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, s’est également exprimé : « Aujourd'hui est un jour triste et noir pour le Bayern Munich et tous ses supporters. Gerd Müller était le plus grand attaquant qui ait jamais existé - et une personne de qualité, une personnalité du football mondial. Son nom et son souvenir resteront à jamais gravés dans les mémoires. »

Ce n'est que la saison dernière que le meilleur buteur du Bayern, Robert Lewandowski, a battu l’éternel record de buts du Bomber sur une saison de Bundesliga, qui datait de 1971-72. À l'époque, il avait inscrit un total de 40 buts, alors que que Lewandowski en a marqué 41 au cours de l’exercice passé.

[dfb]