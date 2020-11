Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen

Gardien de l’année FIFA : Neuer et ter Stegen nommés

Les gardiens de la Mannschaft Manuel Neuer (FC Bayern Munich) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) figurent parmi les nominés au titre de meilleur gardien de l’année de la FIFA, dans le cadre des Best FIFA Football Awards 2020 de la fédération internationale. Ensemble, Neuer et ter Stegen forment ainsi le tiers des gardiens nommés.

Deux Allemands sont également en lice pour le titre d’entraîneur de l’année pour le football masculin : Hansi Flick (Bayern Munich), vainqueur de la Ligue des champions 2020 et déjà élu entraîneur européen de l’année, et son prédécesseur Jürgen Klopp (FC Liverpool).

Les vainqueurs seront désignés à 50% par un jury composé par un ensemble de légendes de la FIFA, et à 50% par les fans, qui peuvent voter directement sur le site fifa.com jusqu’au 9 décembre. Les trois finalistes de chaque catégorie seront connus le 11 décembre.

La liste de nominés par ordre alphabétique

Joueur de la FIFA :

• Thiago Alcântara (Espagne/FC Bayern Munich/FC Liverpool)

• Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin)

• Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

• Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich)

• Sadio Mané (Sénégal/FC Liverpool)

• Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain)

• Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone)

• Neymar (Brésil/Paris Saint-Germain)

• Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid)

• Mohamed Salah (Égypte/FC Liverpool)

• Virgil van Dijk (Pays-Bas/FC Liverpool)

Gardien de buts de la FIFA :

• Alisson Becker (Brésil/FC Liverpool)

• Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid)

• Keylor Navas (Costa Rica/Paris Saint-Germain)

• Manuel Neuer (Allemagne/FC Bayern Munich)

• Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)

• Marc-André ter Stegen (Allemagne/FC Barcelone)



Entraîneur de la FIFA pour le football masculin :

• Marcelo Bielsa (Argentine/Leeds United)• Hansi Flick (Allemagne/FC Bayern Munich)• Jürgen Klopp (Allemagne/FC Liverpool)• Julen Lopetegui (Espagne/FC Séville)• Zinédine Zidane (France/Real Madrid)