Fürth élimine Hoffenheim aux tirs au but

Le deuxième tour du DFB-Pokal a d’ores et déjà donné lieu à deux surprises mardi soir, alors que 16 équipes se disputaient les premières places en huitièmes de finale de la compétition. Pensionnaires de deuxième division, le SpVgg Greuther Fürth et le SC Paderborn ont éliminé le TSG Hoffenheim et l’Union Berlin, respectivement 12e et 6e de Bundesliga.

Les Franconiens se sont imposés 7 à 6 aux tirs au but à l’issue d’un match nul 2-2, et après avoir manqué un penalty dans le temps additionnel de la deuxième période. De son côté, l’Union Berlin s’est inclinée avant même les prolongations, Paderborn s’imposant 3 buts à 2.

Le SV Elversberg et le SSV Ulm 1846, deux des trois derniers clubs de Regionalliga (quatrième division) encore en lice, se sont nettement inclinés devant le Borussia Mönchengladbach (0-5) et Schalke 04 (1-3).

Les résultats du deuxième tour

FC Augsburg – RB Leipzig : 0-3

FC Cologne – VfL Osnabrück : 1-0

TSG Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth : 2-2 (6-7 aux t.a.b.)

SSV Ulm 1846 – Schalke 04 : 1-3

Eintracht Brunswick – Borussia Dortmund : 0-2

Union Berlin – SC Paderborn : 2-3

SV Elversberg – Borussia Mönchengladbach : 0-5

Dynamo Dresde – SV Darmstadt 98 : 0-3

RW Essen – Fortuna Düsseldorf (le 23/12/2020 à 18h30)

VfL Wolfsburg – SV Sandhausen (le 23/12/2020 à 18h30)

Hanovre 96 – Werder Brême (le 23/12/2020 à 20h45)

Mayence 05 – VfL Bochum (le 23/12/2020 à 20h45)

VfB Stuttgart – SC Fribourg (le 23/12/2020 à 20h45)

Wehen Wiesbaden – Jahn Ratisbonne (le 23/12/2020 à 20h45)

Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort (le 12/01/2021 à 20h45)

Holstein Kiel – Bayern Munich (le 13/01/2021 à 20h45)

