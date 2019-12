Fröhlich : « L’annulation du carton rouge est exemplaire »

Lutz Michael Fröhlich, chargé du projet de l’assistance vidéo en Bundesliga, s’est exprimé aujourd’hui sur les nombreuses interventions de la vidéo lors de la 15e journée de championnat. DFB.de a rassemblé les principales déclarations de l’ancien arbitre officiel FIFA.

Lutz Michael Fröhlich, au sujet…

… de l’intervention de l’assistant vidéo au cours du match de l’Eintracht Francfort contre le Bayern Munich (retrait du carton rouge pour Marius Wolf) : « L’annulation du carton rouge est exemplaire pour l’assistance vidéo. L’assistant a eu raison d’intervenir. C’est cela que nous voulons voir.

… de l’intervention de l’assistant vidéo au cours du match du Borussia Mönchengladbach contre Schalke 04 (penalty annulé pour ‘Gladbach) : « Sur cette action, une intervention de l’assistant était possible. Ce n’était pas une erreur absolument manifeste de l’arbitre. J’aurais préféré que l’arbitre maintienne sa première décision. »

… de l’intervention de l’assistant vidéo au cours du match de RB Leipzig contre le FSV Mayence (penalty confirmé pour Leipzig) : « L’arbitre a maintenu sa décision d’accorder le penalty. J’ai trouvé cela conséquent. C’était du 50-50. »

… de l’assistance vidéo en général : « Nous avons testé l’assistance vidéo pendant toute la saison dernière, ce qui avait très bien fonctionné. Nous la mettons en œuvre pour la première fois cette année. Les problèmes techniques rencontrés au départ sont derrière nous, nous les avons désormais sous contrôle. Je vois deux points sur lesquels des progrès sont encore à faire. Le premier est de gagner en clarté concernant la définition des erreurs d’arbitrage évidentes. Le deuxième est la transparence et la communication, qui font vivre ce projet. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé des ateliers avec les médias et les clubs. Nous ne pouvons pas changer de ligne directrice chaque semaine, cela ne sert à rien. Ne devons garder le cap, qui est que l’assistant vidéo doit intervenir si quelque-chose nuit au football. »

… des améliorations pendant la trêve hivernale : « Nous allons juger les performances de l’assistance vidéo et établir un protocole en conséquence. Au mois de mars, l’IFAB (International Football Association Board, ndlr) se prononcera sur l’avenir de la vidéo. Nous allons poursuivre le travail avec les clubs, les médias et les fans. Nous sommes à l’écoute et savons qu’il existe des choses que nous pouvons améliorer. »

… des changements pour les arbitres : « Les arbitres sont dans une phase de transition, ils doivent eux aussi s’adapter. La façon d’arbitrer a changé avec l’introduction de l’assistance vidéo. L’objectif n’est pas la perfection, mais la justice. Sur le terrain, les arbitres doivent continuer à prendre des décisions comme s’il n’y avait pas d’assistance vidéo. »

