Fritz Keller n’est plus le président de la DFB

Ce lundi 17 mai 2021, Fritz Keller a démissionné de ses fonctions de président de la Fédération allemande de football (DFB). Sa déclaration en intégralité :

"Comme ce fut annoncé, je me retire de ma fonction de président pour un amorcer nouveau départ, nécessaire dans l'esprit de la Fédération allemande de football. J’assume la responsabilité de mon dérapage lors de la réunion de la présidence du 23 avril 2021, qui j’espère restera le point le plus triste de la situation actuelle désolante de leadership au sein de la DFB.

Fin septembre 2019, j'ai été élu président à l'unanimité par le Bundestag de la DFB. Mon programme était basé sur la confiance, la transparence, l'éducation et la mise en œuvre d'un leadership collectif. L'objectif était de mettre fin à la gestion de type "one-man show" dans la DFB et de restaurer l'unité du football entre les professionnels, les amateurs et les jeunes.

La DFB doit changer. Elle doit retrouver sa crédibilité, sa confiance en son intégrité et ses performances. Mais qu'il s'agisse de la mise en place d'un inventaire général, de la professionnalisation et de la modernisation des structures y compris l'externalisation la plus rapide possible des opérations commerciales de la DFB : dans chaque phase de la mise en œuvre de ces principes, j'ai rencontré des résistances et des murs au sein de la DFB.

J'ai pris mes fonctions de président parce que la DFB avait déjà besoin d'être réaménagée à l'automne 2019 avec d'innombrables problèmes non résolus et de "chantiers". La DFB a souffert des conséquences à long terme de l’été 2006, avec des poursuites pénales et une perte de réputation qui mettent en danger l'unité du football entre les professionnels et les amateurs. Le style de gestion de la DFB avait épuisé quatre présidents en quelques années ; pendant mon mandat, la crise de Corona a eu de graves effets supplémentaires sur le football - les milliers de clubs avec des joueurs et des jeunes actifs étaient et sont les plus gravement touchés.

Dans cette situation, je n'ai pas pu parvenir à une coopération confiante, fiable et collégiale au sein des comités de la DFB. Après le deuxième raid fiscal, pour lesquels je n'ai aucune responsabilité, j'ai vu trop souvent qu’il s’agissait avant tout de certaines sensibilités personnelles, de luttes internes pour le pouvoir, d’obtention de certains avantages et de peaufinage de sa propre image en public.

La mise en œuvre de mon programme et de mon mandat par le Bundestag de la DFB m'a été maintes fois rendue difficile, voire impossible, à de nombreux égards. En tant que président, par exemple, j'ai dû lutter légalement pour la mise en œuvre de la transparence, ainsi que pour le droit à l'information et à la divulgation d'informations, même s'il s'agissait de problèmes propres à la DFB, de questions idéologiquement et financièrement importantes.

Ce n’est qu’après avoir fait appel à des organes de contrôle indépendants afin d’instaurer la sécurité juridique que les allégations formulées à mon encontre ont pu être complètement mises de côté. Malheureusement, cela a parfois mis les autorités de contrôle elles-mêmes sous pression: elles ont été menacées de réclamations extrajudiciaires en dommages et intérêts, et des demandes de renvoi pour suspicion légitime ont soulevé des doutes sur leur indépendance.

Rien de tout cela n'avait et n'a à voir avec une bonne gestion de la fédération - en particulier en ce qui concerne la conclusion et la mise en œuvre d'un contrat non concluant avec une agence de communication.

À cet égard, je ne peux que souscrire aux propos clairs et sans équivoque et aux conclusions documentées de nos comités de haut rang que sont le comité d'examen et le comité d'éthique.

Ma faute s'est produite dans un environnement honteux pour la DFB, mais ma démission ne résoudra pas les problèmes internes de la DFB et du football. Je suis reconnaissant d'avoir eu affaire au comité de travail indépendant et confidentiel qu’est le tribunal sportif de la DFB, dans lequel lesdites circonstances ont été présentées et examinées dans leur contexte. La DFB a besoin de plus d'organismes de ce type capables de travailler en toute confidentialité.

Le fait qu'une large discussion sur les changements nécessaires au sein de la DFB ait été engagée ces derniers jours me donne de l'espoir. C'est pourquoi j'ai insisté pour que les changements deviennent et restent une partie importante et nécessaire du programme à court terme de la DFB. À savoir :

un renouvellement du personnel au sommet de la DFB, sans lequel un nouveau départ crédible n'est pas possible ; la DFB doit maintenir son indépendance vis-à-vis des personnes accusées dans diverses enquêtes du ministère public - cela n'affecterait pas la présomption d'innocence des personnes concernées ;

une professionnalisation complète dans le top management et l'introduction rapide de structures complètement nouvelles, afin que la DFB puisse gagner de l'argent pour les amateurs et l'ensemble du secteur jeunesse et l'accomplissement des tâches sociales du football ;

la clarification de toutes les irrégularités et fautes possibles au sein de la DFB par des spécialistes externes, non condamnés et reconnus publiquement ;

le soutien et l'accompagnement une bonne fois pour toute des employés engagés et compétents au sein de la DFB et le renforcement d'un style de management basé sur la confiance et la fiabilité, notamment avec l'intégration de la diversité ;

le soutien urgent du football amateur et de jeunesse, endommagés par le coronavirus, par la DFB et par toute la famille du football en Allemagne. La DFB doit faire tout ce qu'elle peut pour accomplir sa tâche sociale la plus importante avec toute sa force, toute son énergie et toutes les possibilités idéelles et financières pour le secteur amateur et jeunesse.

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et m'ont soutenu, tant du camp amateur que du camp professionnel et de tous les autres groupes d'intérêt.

Les employés de la DFB travaillent avec une grande passion, un grand engagement et une grande expertise du football. J'ai été profondément touché et choqué qu'ils aient été entraînés dans le conflit entre le top management et, dans certains cas, même instrumentalisés. Ceci est totalement incompatible avec mes valeurs d'entrepreneur. A la base de la DFB, l'incertitude et même les inquiétudes se sont récemment propagées, ce qui est une catastrophe pour une direction d'association de laquelle j'ai également fait partie pendant 18 mois. Il est très important pour moi de remercier sincèrement les employés et de leur souhaiter le meilleur pour leur avenir personnel et professionnel, en particulier un environnement professionnel sûr, basé sur le respect et l'esprit d'équipe !

Ce fut un honneur de servir le football au mieux de mes capacités."

