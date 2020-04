Fritz Keller garantit le soutien du football aux autres fédérations sportives

Alors qu’une reprise de la Bundesliga est actuellement en discussion, le président de la DFB, Fritz Keller, a de nouveau promis à ses collègues des autres sports le soutien et la solidarité du football, comme il l'a fait début mars. Mardi, M. Keller a tout d'abord échangé ses vues avec les autres représentants de l'Initiative Teamsport Deutschland, qui regroupe les cinq plus grandes fédérations de sports collectifs allemandes. Andreas Michelmann, Franz Reindl, René Hecht et Ingo Weiss, respectivement présidents des fédérations allemandes de Handball, hockey sur glace, volley et basket, ont pris part à la discussion. Dans l'après-midi, M. Keller s'est ensuite entretenu au téléphone avec Alfons Hörmann, président de la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB), et Veronika Rücker, directrice générale de la DOSB. L'un des sujets abordés a été une fois de plus le projet de retour du football professionnel, dans un premier temps à huis clos, en étudiant les modalités de mise en place et les coûts des procédures médicales et hygiéniques.

Fritz Keller s’est exprimé : « Nous sommes très reconnaissants envers les autorités politiques et médicales pour les signaux positifs envoyés. C'est une marque de confiance importante. Je suis convaincu que nous pouvons rassurer face aux inquiétudes, aux craintes et aux préoccupations légitimes en apportant des réponses adéquates. Nous suivons bien sûr les directives politiques, tant pour décider de la poursuite de la compétition que pour fixer une date. Une chose est sûre : La société peut compter sur le football. Nous garantissons qu'une reprise du jeu, dans un premier temps sans supporters dans les stades, ne se fera pas au détriment du système de santé ».

Le président de la DFB a poursuivi : « Le football de haut niveau est pleinement conscient de sa responsabilité. Il doit préserver la santé de toutes les personnes concernées, mais aussi du football amateur et d'autres sports qui sont actuellement confrontés aux mêmes problèmes et défis qui menacent leur existence, souvent sans que leurs voix ne soient entendues. Nous voudrions, en procédant toujours avec la même prudence, identifier les possibilités et les solutions qui pourraient s’appliquer pour eux aussi. Nous sommes en contact étroit avec les autres fédérations sportives dont nous ressentons le soutien et avec qui nous partageons nos projets et nos expériences. Il va sans dire que nous nous battons pour la préservation de tous les sports en Allemagne, afin de conserver cette magnifique diversité qui fait l’admiration des autres pays. Le football ne revendique pas un rôle particulier. Au contraire : la solidarité s'impose maintenant, et nous devons nous montrer à la hauteur, surtout en temps de crise. »

[dfb]