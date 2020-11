Fritz Keller : « Cet âpre revers peut faire grandir notre jeune équipe »

L’équipe d’Allemagne ne verra pas le Final 4 de l’UEFA Nations League et devra se relever de la très lourde défaite 6-0 concédée mardi soir à Séville, face à l’Espagne. Pour DFB.de, le président de la Fédération allemande de football Fritz Keller s’est exprimé sur cette défaite historique, la plus lourde défaite concédée par une équipe d’Allemagne depuis 1931. La déclaration du président en intégralité.

« Nous avons vécu, hier à Séville, une soirée noire et douloureuse pour les téléspectateurs, pour moi, pour l’entraîneur, pour les joueurs. Je me suis rendu personnellement dans le vestiaire après le coup de sifflet final, et j’y ai ressenti l’immense déception partagée par tous. Mais j’y ai aussi senti l’envie d’y remédier. Cet âpre revers, où le cœur et la passion n’ont pas été les seuls éléments manquants, peut faire grandir notre jeune équipe à condition qu’il soit analysé en profondeur et que les leçons nécessaires en soient tirées. Cette équipe a un potentiel. Nous avons, en conscience, pris la décision de mener à bien le renouveau de l’équipe en faisant appel à des joueurs jeunes et prometteurs. Cette stratégie, nous l’avons vu hier, peut comporter davantage de difficultés, et mener à des défaites douloureuses. Néanmoins, même si nous aurions préféré terminer différemment cette année qui s’était déroulée plutôt positivement jusqu’alors, notre objectif demeure de construire une équipe forte pour les trois prochains tournois : l’EURO l’année prochaine, la Coupe du monde 2022, et l’EURO 2024 à domicile. »

