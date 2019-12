Friedrich Curtius et la DFB rendent hommage à Friedrich Schery

Pour cette cérémonie d’au revoir, le secrétaire général de la Fédération allemande de football (DFB) Friedrich Curtius n’a seulement pas offert un maillot dédicacé par les joueurs de la Mannschaft mais a aussi et surtout tenu un discours plein de reconnaissance pour honorer le désormais ancien président de la Ligue de football de la Sarre. Friedrich Schery a fait ses adieux ce mercredi lors de la réunion des présidents des ligues nationales et régionales de football affiliées à la DFB au siège de la DFB à Francfort-sur-le-Main (Hesse).

« Tu as tout vécu dans le football et tu l’as accompagné dans toutes ses évolutions. » a déclaré Oliver Hermman, le président de ligue régionale de football du sud-ouest (FRV) dans son discours en l’honneur de Friedrich Schery. « Tu as été actif pendant 30 ans dans ta fonction de dirigeant pour les clubs et les ligues régionales, tu as eu également une carrière exemplaire dans le milieu de l’arbitrage et tu as été aussi joueur et entraîneur pendant de nombreuses années. » Le secrétaire général Friedrich Curtius a lui aussi loué les mérites de Friedrich Schery et s’est réjoui lors de ce moment fort de la réunion.

De 2001 à 2013, Friedrich Schery a été le président la ligue régionale de football de la Sarre. Auparavant, le dirigeant de 66 ans avait été vice-président et directeur technique de l’ancienne Kreisoberliga de la Saare. En 2003, Schery a été nommé « arbitre d’honneur » de la ligue régionale de football de la Sarre et l’ancien dirigeant continue également de s’investir dans son club de toujours, le SpVgg Einöd. Friedrich Schery a remercié l’assemblée pour l’hommage qui lui a été rendu et a déclaré : «J’ai été très heureux de cette invitation. C’est agréable de revoir de nombreux anciens collègues. Pour le futur, je souhaite le meilleur à la DFB. »