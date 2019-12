Francfort-Potsdam en coupe d‘Allemagne

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe d’Allemagne féminine a été effectué aujourd’hui après celui des quarts de finale de la coupe d’Allemagne masculine au musée du football allemand de Dortmund. Six quarts de finalistes sont déjà connus, tandis que les rencontres TSG 1899 Hoffenheim - SC Fribourg et VfL Wolfsbourg – BV Cloppenbourg doivent encore être jouées.

Les vainqueurs de ces deux matchs affronteront respectivement le SGS Essen et le SC Sand. Les deux autres quarts de finale verront s’affronter Sarrebruck (deuxième division) et le Bayern Munich, ainsi que le FFC Francfort et Turbine Potsdam.

Tous les quarts de finale :

SGS Essen – vainqueur de 1899 Hoffenheim/SC Fribourg

1. FC Sarrebruck - FC Bayern Munich

Vainqueur de VfL Wolfsburg/BV Cloppenburg - SC Sand

1. FFC Francfort - Turbine Potsdam

[dfb]