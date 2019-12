Fracture du péroné pour Laura Störzel (FFC Francfort)

Coup dur pour le FFC Francfort qui doit se passer des services de Laura Störzel en ce début de phase retour d’Allianz-Bundesliga féminine. La joueuse de 25 ans s’est fracturé le péroné droit lors de la SAP-Cup à Rauenberg. La durée de l’absence de Störzel n’a pas encore été déterminée avec précision mais la défenseure devrait rester éloignée des terrains pendant au moins deux mois.

« Alors que notre effectif a été grandement épargné par les grosses blessures jusqu’ici cette saison, le forfait de Laura Störzel aujourd’hui nous fait particulièrement mal », a déclaré le manager général du FFC Siegfried Dietrich. « Grâce à sa régularité, Laura est une valeur sûre de notre défense. Il est donc d’autant plus frustrant de nos pas pouvoir compter sur elle ces prochaines semaines. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un retour sur le terrain le plus rapidement possible. »

[dfb]