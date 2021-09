Flick : « Voilà notre match référence »

Une demi-douzaine de buts pour sa première à domicile : le nouveau sélectionneur de la Mannschaft avait de quoi être satisfait dimanche soir à Stuttgart, devant la performance de haute volée réalisée par ses joueurs. Après la rencontre à la Mercedes-Benz-Arena, Hansi Flick est revenu sur cette soirée réussie.

Question :Monsieur Flick, comment jugez-vous cette victoire 6-0 face à l’Arménie pour vos débuts à domicile ?

Hansi Flick : Nous voulions faire deux choses : prendre la tête du groupe avec une victoire, et jouer un football qui donne de la joie aux spectateurs. Nous y sommes parvenus, ni plus ni moins.

Question : La réaction du public en témoigne, avec beaucoup d’applaudissement et de « ola ». Est-ce la plus belle des récompenses ?

Hansi Flick : J’avais déjà dit avant le match que je me souvenais très bien de Stuttgart pour sa belle ambiance. C’était à nouveau le cas aujourd’hui. Nous étions tous soudés, l’équipe l’a montré avec son match et le public avec la superbe ambiance qu’il a mise. C’était électrisant, car cela faisait longtemps que nous ne l’avions plus vécu.

Question : Les critiques étaient nombreuses après le Liechtenstein, et ce sont désormais les louanges qui affluent après l’Arménie. Où est la vérité ?

Hansi Flick : C’est toujours difficile à dire. Contre le Liechtenstein, il y a eu du bon et du moins bon. Notre ambition est de montrer que nous sommes capables de produire un beau football, et que l’équipe croit en ses qualités. On a pu le voir aujourd’hui. Voilà désormais notre match référence, nous avons donc beaucoup à faire.

Question : Karim Adeyemi s’est offert un but pour sa première sélection. Comment jugez-vous sa performance ?

Hansi Flick : Il a montré ce qu’il sait faire avec Salzburg, avec du tranchant dans la surface de réparation et beaucoup de confiance dans son jeu. Malgré cela, il doit encore beaucoup travailler pour rester ici avec nous, mais il fait du bon travail, comme tous nos autres jeunes. C’est important, car nous avons toujours besoin d’alternatives à ces postes-là.

Question : Serge Gnabry a encore prouvé ses qualités de buteur. Qu’avez-vous pensé de lui aujourd’hui ?

Hansi Flick : Il réalise un très bon début de saison avec le Bayern Munich et a emmené sa bonne forme avec lui en équipe d’Allemagne. Nous sommes heureux qu’il ait lancé pour nous cette belle soirée de football en ouvrant le score. C’était sans doute l’impulsion dont nous avions besoin.

Question :Leroy Sané continue de monter en puissance. En-êtes-vous satisfait ?

Hansi Flick : J’avais remarqué de bonnes choses chez lui au Bayern et face au Liechtenstein, et aujourd’hui, il a prouvé sa qualité. Cela me fait plaisir de le voir jouer avec cette agilité, ce niveau d’activité. C’est impressionnant de voir la légèreté avec laquelle il évolue.

Question :Kai Havertz et Robin Gosens seront-ils du voyage en Islande ?

Hansi Flick : Nous emmènerons tous les joueurs avec nous. Kai s’est entraîné, pas sur le terrain mais à vélo. Robin va aussi beaucoup mieux. [dfb]