Flick : « Tous ont rendu une très bonne carte de visite »

Avec trois victoires en trois matchs, 12 buts marqués et aucun concédé, l’équipe d’Allemagne a permis à Hansi Flick de débuter son mandat sans fausse note. Retrouvez ici la réaction de l’entraîneur après la victoire 4-0 de la Mannschaft à Reykjavik.

Question :Monsieur Flick, êtes-vous satisfait de cette victoire 4-0 on conclusion de votre premier rassemblement en tant que sélectionneur ?

Hansi Flick : Il était important d’enchaîner. Nous voulions faire le jeu une nouvelle fois, créer des occasions et marquer. L’équipe l’a bien fait.

Question : Comment jugez-vous ce rassemblement dans son ensemble ?

Hansi Flick : Si l’on regarde l’ensemble de nos matchs, on peut être très satisfait. Nous savons qu’il reste certaines choses à améliorer, mais c’est précisément ce pourquoi nous sommes là. L’équipe a formidablement mis en pratique nos idées de jeu, et a essayé encore et encore de mettre la pression sur l’adversaire. Tous les joueurs ont rendu une très bonne carte de visite, y compris ceux qui n’ont pas joué et qui sont déçus. Nous sommes très heureux de ce pas en avant dans notre progression.

Question : Quels sont les points à améliorer ?

Hansi Flick : La précision de la dernière passe, la volonté face au but, afin de tenter sa chance avec le plus de conviction possible.

Question : L’Allemagne est désormais première du groupe. Les fans n’ont-ils plus aucun souci à se faire concernant la qualification pour le mondial ?

Hansi Flick : Restons calmes ! Il faut avancer match après match. Les neuf points étaient l’objectif, l’équipe l’a atteint brillamment et a intériorisé la façon dont nous voulons jouer. Quand on presse haut et qu’on récupère le ballon haut sur le terrain, le but adverse n’est plus si loin.

Question : L’équipe n’a également concédé aucun but…

Hansi Flick : J’en suis très satisfait. Ne pas prendre de but est toujours important. Pour cela, l’équipe doit tout simplement être vorace dans son jeu défensif. Elle l’a fait assez rapidement et de façon coordonnée, je l’en félicite. Toni Rüdiger et Niklas Süle ont très bien joué, et je veux, comme j’en ai l’habitude, souligner la performance d’un joueur qui était sur le terrain à chaque match du début à la fin : Thilo Kehrer. Il est polyvalent, très en forme, et très en confiance.

Question : La confiance de l’équipe est-elle désormais au beau fixe ?

Hansi Flick : Je pense que l’équipe avait besoin de cela : trois matchs, trois victoires, dont les deux dernières obtenues avec beaucoup de certitudes. Cela fait du bien et donne confiance en ses propres capacités. J’ai dit aux joueurs qu’ils pouvaient partir rejoindre leurs clubs fièrement, et qu’ils devaient essayer d’y jouer aussi bien qu’ici.

